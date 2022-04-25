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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط محاولتي تهريب كبرى مع ركاب أجانب في مطار القاهرة.. صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة  بمبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع مدير الجمرك من ضبط محاولتي تهريب كميه من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

فى المحاولة الأولي وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أديس أبابا على رحل طائره الخطوط الاثيوبية رقم et 452  اشتبه محمد نبيل مأمور اللجنه الجمركية فى الراكب A.E.i نيچيري الجنسية نظرا لارتباكه وكثره تردداته .

وبسؤاله عما اذا كان يحمل أشياء أوبضائع يستحق عليها رسوم أو ضرائب جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علي الطاهر مأمور الفحص بالأشعة والذي تلاحظ له كثافات تكراريه. 

وبالعرض على أحمد سيد ابراهيم مدير الحركه المشرف علي الصالة قام بتكليف عماد صلاح مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود  ١٩٩٥ عبوة من كريمات البشرة وأدوات التجميل داخل حقائبه .

 وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٩٦ لسنه ٢٠٢٢م .

وفي المحاوله الثانيه وعلي نفس الطائره اشتبه عبدالحليم محمد مأمور اللجنة الجمركيه فى الراكب R.E.A نيچيري الجنسية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركيه أجاب بالنفي .

وتم تمرير حقيبته علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة ابراهيم شاهين مأمور الفحص بالأشعة والذي تلاحظ له وجود كثافات معتمة واجسام متماثلة.

وتم تكليف إيمان موسي مأمور الجمرك بفتح الحقيبة فعثرت علي كمية من الكريمات الخاصه بالبشره كما تلاحظ لها ان بطاقة الصعود إلى الطائرة الخاصة بالراكب عليها أرقام عدد  2 حقيبه تبين أن الراكب تركهم علي سير الحقائب للعوده مرة أخري واحضارهم قاصدا التهرب من سداد الرسوم الجمركية فتم التوجه لسير الحقائب وإحضارهما فتبين أن بهما أيضا كمية من كريمات البشرة بإجمالي 918 عبوة.

وتم جرد وتحريز المضبوطات بلجنة من عماد صلاح ومصطفي صادق .

قرر صبحي ربيع مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقمى ٩٦ و ٩٧ لسنه ٢٠٢٢م بعد العرض علي السيد ابراهيم عبداللطيف مستشار رئيس المصلحة. 

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