روسيا: الناتو يستعد لنقل خط دفاع الحلف إلى بحر الصين الجنوبي

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن من الواضح أن الولايات المتحدة والناتو يخططان لنقل "الخط الدفاعي" للحلف إلى بحر الصين الجنوبي .

وقال لافروف: “إنهم يعلنون صراحة أننا سنتولى زمام الأمور، وأن الناتو لديه كل الحق في أن يفعل ما يريد. ويمكنهم أن يقولوا في بيان أن الناتو هو تحالف دفاعي، لذلك لا تخافوا، حلف الناتو لا يهدد أحد”.

وأضاف: “ستولتنبرج يمكنه أن يعلن أن الناتو يتحمل المسؤولية العالمية عن الأمن في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.

وتابع قائلا: “هذا تمامًا كما نقلوا خط الدفاع خمس مرات عن جدار برلين بعد اختفاء حلف وارسو والاتحاد السوفيتي إلى حدودنا وأخبرونا "لا تخافوا، هذا من أجل سلامتك”.

وأضاف أنه تماشيا مع هذه المحاولات، تم إنشاء تحالف “AUKUS”، مما جذب اليابان وكوريا الجنوبية ودول “الآسيان” الأخرى إليه.

وقال سيرجي لافروف إن توسع الناتو لا علاقة له بتحقيق أهداف الحلف، ولكنه زيادة لعدد المناطق تحت قيادة الولايات المتحدة بما يتماشى مع تعزيز العالم أحادي القطب.