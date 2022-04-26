الأوقاف : نطبق قرارات لجنة إدارة كورونا.. والسماح بصلاة التهجد بالتنسيق معها

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة تطبق قرارات اللجنة العليا لادارة أزمة فيروس كورونا وليست هى من تنشئ القرار فهو ليس في يد الوزارة وحدها بل قرار اللجنة العليا فيما تراه في صالح العباد والبلاد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر ، أن وزارة الأوقاف هى من تصدر قرار التهجد "ولو كان بإيديها كانت عملت اللي هى عاوزاه" .

واوضح أن الوزارة عرضت امر صلاة التهجد على اللجنة العليا لمجلس الوزراء ووافقت اللجنة على صلاة التهجد بداية من ليلة ٢٧ رمضان حتى نهاية الشهر الكريم .

وتابع أنه بعد موافقة اللجنه مباشرة أصدرت الوزارة بيانا بأنه سيتم فتح المساجد بناء على قرار اللجنة مع التأكيد على عدم السماح بالاعتكاف بالمساجد هذا العام حفاظا على النفس البشرية وحفاظا على اي مخاطر يتعرض لها المصلون.