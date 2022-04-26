وداع الطالبة ميسرة في جنازة شعبية بالمحلة.. ووالدها يطالب بالقصاص| صور وفيديو

شهد ميدان البندر بمدينة المحلة بمحافظة الغربية لحظات وداع حزينة، أوجعت قلوب المئات من الأسر والعائلات؛ خلال مراسم تشييع جثمان ميسرة محمد الحباك، عروس الجنة، في مشهد مهيب عقب أداء صلاة الجنازة عليها في مسجد عبد الحي خليل باشا .

كما وضع جثمان الفتاة داخل سيارة الإسعاف وخلفها الآلاف من ممثلي كبار العائلات وأبناءهم من زميلات وزملاء الفتاة في الدراسة وسط بكاء وانهيار حزنا على رحيلها المفاجئ، حتي وصلوا إلى المقابر الجديدة على الطريق الدائري المحلة - المنصورة.

وشهدت الساعات الأخيرة الماضية، وفاه الطالبة "ميسرة .ا" في العقد الثاني من عمرها، داخل العناية المركزة في مستشفي المحلة العام، التابع لمديرية الصحة بمحافظة الغربية؛ عقب مرور 4 أيام علي واقعة دهسها بواسطة سيارة ملاكي يقودها طفل قاصر في شوارع مدينة المحلة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارًا من العقيد خالد عامر مأمور قسم أول المحلة الكبري، بورود بلاغ لشرطة النجدة من أهالي منطقة المشحمة، بدهس سيارة ملاكي لطالبة في شارع المطاعم، وإصابتها بإصابات خطيرة، وجري نقلها إلى المستشفى.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة فتاة تدعي "ميسرة محمد"- طالبة، بعد أن صدمتها سيارة ملاكي سوداء اللون، أثناء سيرها في شارع المطاعم، بمنطقة المشحمة.



وطالب والد الطالبة ميسرة، جهات التحقيق، بالقصاص لابنته، وقال بعد وفاتها: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي تتسبب في قتل بنتي .. الله يرحمك يا ميسرة وربنا يصبرنا علي رحيلك ".

وأضاف والد الطالبة- والدموع في عينيه عقب دفنها-: "يا رب صبرنا أنا وأمها وأخواتها.. الحزن ألمنا كلنا.. ومش هننساها.. وساطالب بالقصاص لها طول عمري".

وكشف شهود العيان أن الطالبة كانت تسير رفقة زميلاتها، ثم فوجئت بسيارة ملاكي يقودها طفل- تبين بعد ذلك انه يدعى "م. ا" يبلغ من العمر 15 سنة- انحرفت عن المسار الطبيعي ودهسها؛ ما أدى إلى إصابتها بنزيف في المخ، وكسر في الجمجمة.

وأكد مصدر طبي وفاة الطالبة داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى المحلة العام.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتجديد حبس المتهم 15 يوما، وقررت التصريح بدفن جثة الطالبة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة.

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