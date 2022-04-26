حماة وطن بالإسكندرية: الجمهورية الجديدة مشروع دولة حديثة تحتاج جهدنا جميعا



نظم حزب حماة الوطن أمانة الإسكندرية، حفل إفطار، وذلك بحضور كلا من اللواء جلال الهريدى، رئيس حزب حماة الوطن عضو مجلس الشيوخ، اللواء أحمد العوضى نائب رئيس الحزب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى الشيوخ، الدكتور احمد العطيفى امين عام تنظيم حزب حماة الوطن، واللواء حاتم حشمت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا.

وقال محمد مجاهد، أمين أمانة حزب حماة الوطن الإسكندرية، إن مصر التي حلمنا بها طويلا إلى أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وشرع في تحقيق حلم بناء الجمهورية الجديدة.. مشروع دولة حديثة تحتاج جهدنا جميعا وفى القلب منها حزب "حماة الوطن".



وأضاف طريق الجمهورية الجديدة يستوجب منا أن نعمل يداً بيد في دعم الدولة وقياداتها لتحقيق أحلام شعب مصر العظيم.

وأوضح أن أمانة الإسكندرية خلال الفترة الماضية بكل جهد واضعة نصب أعينها تحقيق الاستقرار الذي تسعى له الدولة المصرية، وكان دورنا في الشارع السكندري واضحاً، لن نسمح مطلقا أن تستهدف مصر لضرب نسيجها الوطني أياً كانت الأدوات والطرق التي يستخدمها أعداء الوطن وهو ما حرص الحزب على التصدي له لبث الوعي بحقيقة كل ما يحاك من مؤامرات هدفها زعزعة استقرار الوطن.

وأشار إلى أنه كان هدفنا الرئيسي تثقيف الشباب وخلق جيل يعي ما يحتاجه منه الوطن، وواصلنا سعينا المستمر للوصول والتواجد في كافة الأوساط الشعبية.

وشدد اننا فى حزب حماة الوطن لا نبتغى السياسة كهدف وإنما كأداة فعالة لتحقيق تنمية متوازنة للوطن يكون المواطن هو غايتها ووسيلتها وهذا هو خيارنا الاستراتيجي.

وأكد ان إعادة هيكلة امانة الاسكندرية ليس هدفا بذاته وإنما هو ضرورة تنظيمية أملتها الحاجة الملحة الى مواكبة زخم جديد قادر على إعادة تأسيس وبناء الحزب هنا.

ولفت إلى ان امانة الإسكندرية خططت وبدأت بالفعل التواجد في كل بقعة وشبر في ارض الإسكندرية، بافتتاح 13 مقراً كمرحلة اولى ومن المنتظر الوصول الى 18 مقر فى جميع دوائر المحافظة هذا بالإضافة الى افتتاح العديد من الوحدات الحزبية، وخرجنا من الغرف المغلقة وصرنا حزباً شعبياً باقتدار أقرب الى المواطن من الجميع كافة.

حضر الإفطار لفيف من مشاهير الرياضية من بينهم الكابتن مجدي عبد الغني، جمال عبد الحميد، عبد الحليم علي،

عبد الستار صبري، ربيع ياسين

كما أحيا حفل الإفطار الفنان محمد رشاد، حيث غنى الأغنية الرسمية للحزب لحزب حماة الوطن أمانة الإسكندرية.