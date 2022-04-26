رئيس مدينة الحسنة يوجه مديري الإدارات الخدمية بالتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم

عقد المحاسب سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء، اجتماعا في مكتبه، مع مديري الإدارات الخدمية بالمركز؛ لمناقشة المشاكل التي تواجه المواطنين، بحضور سكرتير عام مجلس المدينة.

حياة كريمة

وشهد الاجتماع، مناقشة بعض المشاكل التي تتعلق بتحسين الخدمات في مدينة الحسنة من مياه شرب وكهرباء وتعليم وإنارة عامة، وغيرها؛ لتوفير حياة كريمة للمواطنين بالقري والتجمعات التابعة لها، من خلال وضع خطط عمل تنفيذية تضمن وصولها للمواطنين في القري والتجمعات.

وشدد بغدادي على جميع مديري القطاعات الخدمية، بضرورة التواصل مع المواطنين، والحل العاجل لمشاكلهم، وسرعة تحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكدا أنه يتابع هذا الأمر شخصيًّا، ولن يسمح بأي تهاون أو تقصير في خدمة المواطن من أي مسؤول.

يشار إلى أن الاجتماع، عقد؛ في إطار توجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، بالاهتمام والمتابعة المستمرة لرفع المعاناة عن جميع المواطنين بمركز ومدينة الحسنة وتحقيق حياة كريمة لهم.