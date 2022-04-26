عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الحسنة يوجه مديري الإدارات الخدمية بالتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم

اجتماع رئيس مدينة
اجتماع رئيس مدينة الحسنة مع مديري الإدارات

عقد المحاسب سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء، اجتماعا في مكتبه، مع مديري الإدارات الخدمية بالمركز؛ لمناقشة المشاكل التي تواجه المواطنين، بحضور سكرتير عام مجلس المدينة.

حياة كريمة

وشهد الاجتماع، مناقشة بعض المشاكل التي تتعلق بتحسين الخدمات في مدينة الحسنة من مياه شرب وكهرباء وتعليم وإنارة عامة، وغيرها؛ لتوفير حياة كريمة للمواطنين بالقري والتجمعات التابعة لها، من خلال وضع خطط عمل تنفيذية تضمن وصولها للمواطنين في القري والتجمعات.

وشدد بغدادي على جميع مديري القطاعات الخدمية، بضرورة التواصل مع المواطنين، والحل العاجل لمشاكلهم، وسرعة تحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكدا أنه يتابع هذا الأمر شخصيًّا، ولن يسمح بأي تهاون أو تقصير في خدمة المواطن من أي مسؤول.

يشار إلى أن الاجتماع، عقد؛ في إطار توجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، بالاهتمام والمتابعة المستمرة لرفع المعاناة عن جميع المواطنين بمركز ومدينة الحسنة وتحقيق حياة كريمة لهم.

txt

التنمية تنتصر على الإرهاب في شمال سيناء.. ومشروعات قومية بـ 400 مليار جنيه تغير وجه الحياة على أرض الفيروز

اجتماع مديرى الادارات الخدمية الحسنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

القاهرة 30 درجة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26 أبريل

هل ليلة القدر في 25 رمضان؟.. صفاء السماء و9 علامات تحددها

إغراء رئيس الوزراء..سيقان برلمانية تثير أزمة حول السياسة و"الغريزة" في بريطانيا |فيديو

بـ العناية المركزة | وفاة الطالبة ميسرة ضحية حادث الدهس في المحلة

هشام طلعت مصطفى: فاعل خير صديقي يتبرع بـ50 مليون جنيه لمستشفى وادي النيل

لامبارد: ايفرتون خسر من ليفربول العدواني بسبب محمد صلاح

الرعب القادم..التهاب الكبد الغامض ..خطورته على الأطفال وضرورة الانتباه لأعراضه

ترشيحاتنا

مصور سويسري يلتقط مقطعا مذهلا من بين فكي سمكة قرش.. شاهد

وداع الطالبة ميسرة في جنازة شعبية بالمحلة.. ووالدها يطالب بالقصاص| صور وفيديو

اتحاد الكرة يطالب الأهلي بـ40 ألف دولار مقابل استقدام حكم أجنبي

اليورو بـ 20.16 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 26 أبريل

زعيم كوريا الشمالية: سندمر أي دولة تسعى لدخول صراع ضدنا

كلاسيكي عصري .. كابريس العريقة تنافس تسلا S بلايد الكهربائية |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعرها يزيد عن 60 ألفا.. شاهد أغلى مانجو في العالم

ماذا قالت نضال الأحمدية عن إعجاب طوني خليفة بها وسر مقلبها فيه؟

هاني رمزي لـ صدي البلد: مشاركتي في العائدون شرف.. والنجاح فاق توقعاتي.. وتقديم أعمال غير كوميدية أصبح أمر وارد

في شم النسيم "الجو مش ربيع".. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس وسقوط الأمطار؟

فيديو

بعدما قبل الرئيس الفرنسي يدها.. من هي فرح الديباني .. فيديو جراف

كواليس نجاة فريق عمل مسلسل للموت2 من موت محقق .. فيديو جراف

يزيد احتمالية الإصابة بكورونا.. الأطباء يحذرون من تناول الفسيخ في شهر رمضان

تعدد زيجاتها وشراء سجائر لحماتها.. أسرار في حياة ميار الببلاوي "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

اﻟﻤﺰﻳﺪ