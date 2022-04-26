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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هشام طلعت مصطفى يتبرع بـ50 مليون جنيه لمستشفى وادي النيل.. و2 مليون من رجل أعمال يمني

حلقة الحكاية اليوم
حلقة الحكاية اليوم

خصص الإعلامي عمرو أديب حلقة برنامجه اليوم " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر 2 " لجمع تبرعات لمستشفى وادي النيل لعلاج الغير مقتدرين بالمجان نعرض لكم ابرز التبرعات :

  • سيدة أعمال مصرية تتبرع بنصف مليون جنيه لعلاج غير القادرين بمستشفى وادي النيل..فيديو
  • رئيس مجلس إدارة تطبيقي Taskedin وسند يتبرع بمليوني جنيه لمستشفي وادي النيل..فيديو
  • عمرو أديب: تبرع سيدة أعمال سعودية بمليون جنيه لصالح مستشفى وادي النيل
  • عمرو أديب: مُشاهِدة كريمة اسمها عفاف تبرعت بـ300 ألف جنيه لمستشفى وادي النيل
  • عمرو أديب: رجل أعمال يمني تبرع بـ2 مليون جنيه لمستشفى وادي النيل
  • هشام طلعت مصطفى: فاعل خير صديقي يتبرع بـ50 مليون جنيه لمستشفى وادي النيل
  • عمرو أديب: رجل أعمال صديقي تبرع بـ250 ألف جنيه لمستشفى وادي النيل
  • عمرو أديب عن تبرع هشام طلعت مصطفى: كنت بحلم أوصل لـ7 مليون بس

واضاف أديب  إن هناك سيدة تبرعت الآن بنصف مليون جنيه، وبالتالي إجمالي المبلغ الذى تحصلنا عليه حتى الآن مليون و700 ألف جنيه.

وتبرع نصر الله بقيمة مليون جنيه، عن تطبيق سند، ومليون جنيه عن تطبيق Taskedin لمستشفى وادي النيل لعلاج غير القادرين .

وأعلن عمرو أديب عن تبرع سيدة سعودية بمليون جنيه لصالح المستشفى، قائلا " انها تتبرع منذ 15 عاما للاعمال الخيرية التي تعرض بالبرنامج .

قال الإعلامي عمرو أديب ، إن هناك مشاهدة تسمي عفاف قامت بالتبرع بمبلغ 300 ألف جنيه لمستشفى وادي النيل، مؤكدا أنه بالـ300 ألف دول كملنا الـ 6 ملايين جنيه تبرع.

وأعلن عمرو أديب عن تبرع رجل أعمال يمني بـ2 مليون جنيه لصالح المستشفى، قائلا إنه رفض ذكر اسمه.

واوضح هشام طلعت مصطفي ، أن هناك شخصا أعرفه تبرع لكم بقيمة 50 مليون جنيه لصالح مستشفى وادي النيل، وذُهل عمرو أديب قائلا: "لا اله إلا الله".

وأعلن عمرو أديب عن تبرع رجل أعمال صديقه ب 250 ألف جنيه لعلاج غير القادرين بالمستشفى، قائلا إنه رفض ذكر اسمه، ولكنه يتبرع معي كل عام.

علق الإعلامي عمرو أديب على تبرع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي بقيمة 50 مليون جنيه لمستشفى وادي النيل قائلا " لا اله إلا الله أنا كنت بحلم أوصل التبرع لـ 7 مليون جنية بس يا هشام .

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