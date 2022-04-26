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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا تانية الحلقة 24 .. ليلى علوي تكتشف خيانة صديقتها

دنيا تانية
دنيا تانية

شهدت أحداث الحلقة الـ ٢٤ من مسلسل “دنيا تانية" لـ ليلى علوي، العديد من التفاصيل المشوقة.

 

بدر جند “قاسم” أحمد عزمي، ان يكون في صفه، في مقابل ان يحصل منه على معلومات ضد “حسام” فراس سعيد.

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شاهد.. ليلى علوي في إطلالة جديدة من كواليس مسلسل دنيا تانية

وشاهد أحمد عزمي، صديقة دنيا “وفاء صادق” وهي تخرج من الشركة لدى حسام، ومن خلال اتصالاته علم بزواجها من حسام وخيانتها لدنيا، وواجه دنيا وقال لها، لم تقتنع في بداية الامر حتى رأت قسيمة الزواج.

يذكر أن شاركت النجمة ليلى علوي جمهورها عدة صور من كواليس مسلسل “دنيا تانية”، ونشرتها من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت ليلى علوي معلقة من خلال الصور: “العائلة ” ونالت اعجاب متابعيها.

دنيا تانية ليلى علوي أحمد عزمي فراس سعيد دنيا

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