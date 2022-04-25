ليلى علوي تحتفل بـ شم النسيم بإطلالة كلاسيكية أنيقة

احتفلت الفنانة ليلى علوي بمناسبة شم النسيم، وشاركت صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بفستان أسود كلاسيكي أنيق، وخطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها.

ويُعرض حاليا للنجمة مى سليم مسلسل "دنيا تانية" من بطولة ليلى علوي، وفراس سعيد، ونورهان، وأحمد عزمي، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.

شهدت أحداث الحلقة الـ 22 من مسلسل “دنيا تانية” لـ ليلى علوي، العديد من الاحداث المشوقة.

قام المدرس التي كانت معجبه به ولاء الشريف، انها يحبها ولكنها صدمته عندما قالت له انها مطلقة.

بينما تحسنت حالة ابن ليلى علوي، الصحية وبدأ يلعب الدرامز.

كما قال صبي للقهوة لـ بدر أن أحمد عزمي هو الذي ترك الدهب في للمحل لتوريطه، كما كشفت الاحداث عن وفاة زوجة وابنة بدر بعدما ظل سنوات يبحث عنهما.