جمال علام يصالح حازم إمام بمنحه حرية اختيار مدرب المنتخب الأولمبي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن جمال علام ترك حرية اختيار الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لحازم إمام ومحمد بركات، عضوي مجلس الجبلاية.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، علام يرغب في مُصالحة حازم إمام الغاضب من تجاهل رأيه في ملف المدير الفني للمنتخب الأول؛ لذلك لن يلجأ جمال علام للتصويت على اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب الأولمبي، وسيُعطي الملف كامل لحازم إمام ومحمد بركات لاختيار ما يراه الثنائي مُناسبًا.

وكان قد صرح حازم إمام، بأن اختيار مدرب المنتخب لابد أن يكون من اللجنة الفنية، وليس بالتشاور بين أعضاء مجلس اتحاد الكرة.