اتحاد الكرة يطالب الأهلي بـ40 ألف دولار مقابل استقدام حكم أجنبي

قال الإعلامي محمد شبانة، إن قضية استقدام حكام أجانب لإدارة مباريات الأهلي في الدوري، ما زالت مثار جدل كبير؛ بعدما اختار الأهلي حكاما من الدوريات الخمس الكبرى، وفشلت لجنة الحكام في الاتفاق مع أحدهم.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، اتحاد الكرة أرسل اخطار للأهلي أن الدول الأوروبية الخمس الكبرى في كرة القدم حددت حد أدنى لأجور طاقم الحكام لا تقل عن 40 ألف دولار للطاقم الواحد.

وأتم شبانة، اتحاد الكرة اشترط على كل الأندية التي تطلب حكام أجانب لمبارياتها ارسال شيك بالمبلغ قبل المباراة بأسبوعين على أقل تقدير، على أن يتضمن المبلغ تكاليف سفر واقامة الحكام.