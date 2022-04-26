شبانة: الخطيب يقترح على موسيماني نقل مباراة الأهلي وسطيف إلى إستاد القاهرة

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن عقد محمود الخطيب رئيس الأهلي جلسة مع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفنى للفريق الأول من أجل حسم ملعب مباراة الفريق القادمة أمام وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي بطولة إفريقيا.

ويلعب الأهلي مع وفاق سطيف أحد يومي 6 أو 7 مايو الجاري بالقاهرة على أن تقام مباراة العودة بالجزائر أحد يومى 13 أو 14 الشهر الجاري.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، الخطيب تحدث مع المدير الفني عن إمكانية نقل المباراة من ملعب السلام إلي استاد القاهرة وخاصة في مباريات الفريق فى دوري أبطال إفريقيا.

وأتم شبانة، رغم أن ملعب الأهلي والسلام هو الأقرب لاستضافة مباراة بطل الجزائر إلا أن رئيس الأهلي نقل رغبة مجلس الإدارة فى التحدث مع موسيماني لحسم هذا الأمر لاسيما أن هناك أصواتا فى النادي طالبت بنقل المباراة لاستاد القاهرة لضمان حضور أكبر عدد من الجماهير خلال تلك المباراة.