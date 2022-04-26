شبانة: فيريرا يرفض رحيل عبد الغني بعد تألقه في المباريات الأخيرة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، حسم قراره بشكل نهائي بشأن محمد عبد الغني مدافع الفريق، بعد العروض التي وصلت إليه في الفترة الماضية من عدة أندية في الدوري الممتاز.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، فيريرا رفض تمامًا رحيل محمد عبد الغني، وتمسك ببقائه مع الفريق في الموسم المقبل، حيث أثنى للإدارة على مستوى اللاعب.

وأوضح شبانة، عبد الغني شارك مع الزمالك في المباريات الماضية، بعد إصابة محمود الونش في الركبة، وأجاد عبد الغني وقدم مستويات مميزة، وسجل في مباراة الزمالك الماضية أمام الاتحاد السكندري، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد.

وأكمل: رأي الإدارة يتماشى مع فيريرا حيث رفضوا أيضًا فكرة دخول اللاعب في مقايضة ضمن الصفقات الجديدة وصرفوا النظر عن فكرة استغلاله كورقة لحسم بعض الصفقات التي ستنضم للفريق وفضلوا استمراره مع الزمالك.

وأتم شبانة، مسئولو الزمالك يروا أن عبد الغني اكتسب الخبرات من خلال مشاركته مع الزمالك في السنوات الأخيرة، ووجهة نظرهم بأنه سيكون أفضل من أي مدافع جديد سينضم إلى الفريق وسيوفر الملايين التي سيتم دفعها نظير جلب أي صفقة جديدة على مستوى خط دفاع الفريق.