رضا البلتاجي: راتب الحكم المصري الأعلى في المنطقة العربية

كشف رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق راتب الحكم المصري ومساعديه في المباريات بالوقت الحالي.



قال البلتاجي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "راتب الحكم المصري الأعلى في المنطقة العربية كلها، يحصل على 7000 جنيه في المباراة والمساعدين 5000 أو 6000 جنيه".

وختم حديثه قائلا: "دولة الكويت لا يتخطى راتب الحكم 1000 جنيه مصري، أقصى مبلغ خدته كان 200 جنيه لما اعتزلت التحكيم في 2004".



وقال البلتاجي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تقنية الفيديو قدمت خدمة كبيرة للتحكيم، وكان هناك العديد من المواقف الكارثية التي حدثت تحكيميا قبل وجود تقنية الفيديو".



وأضاف: "حكام مباريات القمة من المصريين خلال السنوات الأخيرة نجحوا بسبب عدم وجود ضغط جماهيري وكذلك وجود تقنية الفيديو، لو الأهلي أو الزمالك اتعثروا بسبب التحكيم الموضوع في مصر بيكون كارثة".



وختم حديثه قائلا: "لو عايز عدالة تحكيمية خليك عادل مع الحكم نفسه، ورسالتي للمحللين التحكيميين على القنوات، الناس بتفهم، ومينفعش تخالف ضميرك، انتوا بتطلعوا تحللوا الحالات على الكيف والمزاج، قول كلمة حق متوجهش الناس غلط".