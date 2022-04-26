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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يكرم 950 متسابقا من حفظة القرآن الكريم بشبرا الخيمة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

كرم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حفظة القرآن الكريم فى مسابقة  للقرآن الكريم بنادى المؤسسة العمالية بحي غرب شبرا الخيمة  والتي تعد الأكبر من نوعها على مستوى المحافظة حيث شارك فيها أكثر من 950 متسابق على مستوى مدينة شبرا الخيمة وأشرف عليها عدد من مشايخ الأوقاف وأجريت على مدار أسبوع كامل وتم تكريم أكثر من 20 متسابقا  من حفظة القرآن الكريم.


وأقيمت المسابقة الكبرى تحت رعاية وبحضور عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ولفيف من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ واللواء احمد مرزوق رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء ماهر كامل رئيس حي غرب شبرا الخيمة  والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأولياء الأمور. 


وألقى محافظ القليوبية كلمة هنأ فيها الحضور بليلة القدر والعشر الاواخر من شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والتقدم والازدهار معربا عن سعادته بمشاركته تلك الاحتفالية لتكريم أبنائه الطلاب حفظة كتاب الله ومشاركته فرحتهم، مؤكدا أن تكريم حفظة القرآن الكريم يغرس فى نفوس قلوب النشء عظمة الدين الإسلامي وما يحمله من معانى سامية، مشيراً حرصه على تشجيع حفظة القرآن الكريم والعمل على إعدادهم وتأهيلهم للمشاركة فى المسابقات الكبرى وتقديمهم كنموذج يحتذى به فى التحلى بأخلاق القرآن.


كما قدم المحافظ الشكر لكل من بذل نفسه ووقته في تحفيظ القرآن من المعلمين والشيوخ  وأولياء الأمور لنفع أطفالنا والمجتمع والوطن بما في القرآن من قيم ومناهج لحياتنا على أسس ومبادئ مع أهمية تنظيم مثل هذه المسابقات لدورها في تنمية  وتحفيز  قدرات الشباب والأطفال من حفظة القرآن الكريم وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والتفوق ليكونوا مثال يحتذى به.


وأكد دعم المحافظة وترحيبها  لتنظيم مثل تلك المسابقات التي تخلق نوع من أنواع المنافسة الحميدة والتشجيع على حفظ القرآن الكريم بين أطفال وشباب المحافظة مع دورهم في المستقبل القريب في استكمال مسيرة بناء  الوطن.


ووجه الشكر لكل المشاركين والمنظمين للمسابقة الرمضانية الكبرى وبصفة خاصة النائبين مجاهد نصار واشرف امين عضوي مجلس النواب على ما بذلوه من جهد على مدار أسبوع كامل بدءاً من مرحلة التقديم للمسابقة ومرورا بالاختبارات ونهاية بإعلان أسماء الفائزين مشيرا إلى أن هذه المسابقة تأتى فى إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم وتحفيزهم على مواصلة التفوق فضلاً عن نشر قيم التسامح في هذه الأيام المباركة.

القليوبية وزارة الأوقاف وكيل وزارة التربية والتعليم مجلسي النواب والشيوخ شهر رمضان المبارك وكيل وزارة الأوقاف حفظة القرآن الكريم القرآن الكريم

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