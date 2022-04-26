مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

أكد مصدر بالاتحاد الدولي لكرة القدم، أن لجنة الانضباط بالفيفا اعتمدت نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون التي أقيمت يوم 29 مارس الماضي، ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال المصدر لـ “صدى البلد”، إن لجنة الانضباط اعتمدت نيتجة مباراة الكاميرون والجزائر وتأهل الأسود غير المروضة إلى كأس العالم.

وأضاف المصدر، إن لجنة الانضباط قررت أيضا إيقاف الحكم الجامبي بكاري جاساما لمدة لن تتجاوز 6 أشهر، بسبب عدم العودة لتقنية الفيديو في بعض الحالات.

وأوضح المصدر، إن لجنة الانضباط قد تعلن “بنسبة كبيرة” عن قرارها الرسمي بشأن ملف إعادة مباراة الجزائر والكاميرون، قبل نهاية شهر أبريل الجاري.

يذكر أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قدم احتجاجا رسميا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، طالب فيه بإعادة مباراة الجزائر والكاميرون، بسبب الأخطاء التحكيمية الفادحة التي ارتكبها بكاري جاساما في لقاء العودة.

وقال الفاف في بيان رسمي:" قدم الاتحاد الجزائري طعن رسمي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد التحكيم الفاضح الذي شوه نتيجة مباراة الإياب الفاصلة بين الجزائر والكاميرون التي لعبت في 29 مارس 2022 بملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة".

تابع البيان:" الاتحاد الجزائري لكرة القدم مصمم على تفعيل جميع الوسائل المسموح بها قانونًا لاستعادة حقوقه وإعادة المباراة في ظل شروط تضمن نزاهة وحيادية التحكيم".

اختتم البيان:"كما طالب الفاف بفتح تحقيق من قبل هيئات الفيفا لتسليط كل الضوء على التحكيم في مباراة الجزائر والكاميرون".

وصعد منتخب الكاميرون إلى مونديال قطر، بعد التعادل في الجزائر 2-2 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة، مستفيدا من تسجيل هدفين خارج الديار.