إجازة العيد.. غدا غلق المدينة الجامعية بحلوان

أعلنت المدينة الجامعية بجامعة حلوان، مواعيد غلق وفتح المدن الجامعية خلال إجازة عيد الفطر المبارك «1443/2022»، وكان قد طلبت المدنية من ساكنيها إخلاءها مع عدم القلق على محتوياتهم الشخصية الموجودة داخل المدينة .

وأشارت إدارة المدن الجامعية، أن المدينة سوف تغلق أبوابها بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك وأن المدينة لم تطلب من الطلاب عمل إخلاء لجميع متعلقاتهم الشخصية ويمكن لجميع الطلاب الاحتفاظ بجميع أدواتهم الشخصية بأمان داخل المدينة والغرف، وان المدينة سوف تغلق لمدة 10 أيام وهذا حسب إجازة عيد الفطر الموضوعة.

وأوضحت المدينة الجامعية بجامعة حلوان، أن آخر يومية تغذية سوف يكون يوم الاثنين الموافق 25 أبريل 2022، 24 رمضان 1443، كما أن آخر فطار وسحور للطلاب سيكون يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2022، 25 رمضان 1443، وأشارت أن يوم الخميس الموافق 28 أبريل 2022، 27 رمضان سوف يكون إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء – شم النسيم .

غلق المدينة الجامعية بجامعة حلوان



والفت ادارة المدن الجامعية، إلى انه سوف يتم غلق المدن الجامعية يوم الأربعاء الموافق 27 أبريل 2022، 26 رمضان 1443، على أن تعود لفتح أبوابها مره أخرى يوم الجمعة الموافق 6 مايو 2022 عقب عيد الفطر المبارك مباشرة، فى تمام الساعة التاسعة صباحا .

جدير بالذكر انه تنظم كلية الصيدلة جامعة حلوان معرض للملابس بمناسبة عيد الفطر المبارك، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، وإشراف الدكتورة سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أشار الدكتور ممدوح مهدي إلى أن تنظيم الجامعة لمثل هذه الفعاليات يأتي بهدف تلبية احتياجات الطلاب وخدمة البيئة المحيطة بالإضافة إلى حرص الجامعة على الدور المجتمعي لها وتقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأوضح الدكتور سامح سرور أن المعرض تضمن عرض مجموعة من الملابس الجاهزة والتي تتميز بجودة عالية والتي يتم تقديمها للطلاب بأسعار مخفضة مضيفاً أن السوق الخيري يضم نوعيات مختلفة من الملابس الجاهزة الجديدة والشنط والأحذية.