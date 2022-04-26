اليوم العالمي للملكية الفكرية.. ارتفاع طلبات البراءات الدولية .. المصريون يتصدرون قائمة العلامات التجارية الممنوحة.. وأمريكا في المركز الثاني

اليوم العالمي للملكية الفكرية

المصريون يتصدرون قائمة العلامات التجارية الممنوحة وأمريكا في المركز الثاني

ارتفع عدد طلبات البراءات الدولية بموجب معاهدة البراءات

36955 عدد الطلبات المقدمة للحصول على العلامات التجارية خلال 2021

مكتب البراءات المصري يمنح 508 براءة عام 2021

يحتفل العالم اليوم 26 إبريل باليوم العالمي للملكية الفكرية والذي أقرته الـدول الأعضـاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبــو ) عام 2000 لتعزيز الوعي العام بدور الملكيـة الفكرية والاحتفاء بمساهمات المبتكرين والمبـدعين لتنمية المجتمعات تحت شعار «الابتكار من أجل مستقبل أفضل».

ووفقا لبيانات إحصائية ارتفع عدد طلبات البراءات الدولية المودعة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات (معاهدة البراءات) التي تديرها الويبــو، بنسبة 0.9% في عام 2021 ليصل إلى (277,500) طلب.

وبلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على العلامات التجارية وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، (36955) طلبا عام 2021 مقابل (22106) عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 67,2% .

وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المصريين إلى مكتب العلامات التجارية المصري للحصول على علامات تجارية عام 2021 ( 28448) طلب مقابل (18735) طلباً عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 51,8٪ .

كما بلغ عدد العلامات التجارية الممنوحة عــام 2021 عدد (10997) علامة تجـــارية ،منهم (7703) مصر، (3294) باقي الجنسيات ، مقابل (8324) علامة تجارية عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 32 ٪.

- تصدر المصريين قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالي (7703) علامة تجارية بنسـبة 70٪ ثم المتقدمين من الولايات المتحـدة الأمريكية بعـدد (1054) علامـة تجارية بنسـبة 9,6٪ ثم المتقدمين من الصـين بعـدد (303) علامـة تجـارية بنسـبة 2,8 ٪ من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2021.

ومنح مكتب البراءات المصري 508 براءة عام 2021 منها (63) للمـــصريين بنسـبة 12.4٪،(445) للأجـــانب بنسبــة 87.6 ٪ من الإجمالي، مقــابل ( 495) براءة عام 2020 منهم (65) للمصريين بنسبة 13,1% ، (430) للأجانب بنسبة 86,9% بزيادة قدرها 2,6%.

*البراءات الممنوحة وفقا للتصنيف الدولي:

-- (130) بـراءة اختــراع تـم منحهـا وفقــاً للتصـنيف الدولـي فـي

مجال الكيميـــاء والفلــزات بنسـبة 25.6 ٪ من أجمالـي البـراءات

المـمنوحة عام 2021 (11.5٪ للمـصريين، 88.5٪ للأجانب) يلى ذلك

البراءات الممنوحة في مجال الاحتياجات الإنسانية بعـدد (108) بـراءة

اختــراع بنسبــة 21.3 ٪ ( 20.4 ٪ للمصـريين ، 79.6 ٪ للأجـانب )

ثم البراءات الممنوحة في عمليات التشكيل والنقل بعـدد (90 ) بـراءة

اختـراع بنســـبة 17.7٪ ( 12.2 ٪ للمصـريين ، 87.8٪ للأجـانب ) .

*البراءات الممنوحة للــدول:

- تصدر المتقدميـن من الولايـات المتحــدة الأمريكـية المرتبــة الأولى بأجمالي ( 96) بــراءة اخــتراع بنسـبة 18.9 ٪ وجــاء المتقدمين من المصريين في المرتبة الثانية حيث بلغت عدد البراءات الممنوحة لهم من مكتب البراءات المصري (63) براءة اختراع بنسبة 12.4 ٪، وجاء المتقدمين من اليابان في المركز الثالث بأجمالي عدد (51) براءة اختراع بنسبة 10.0٪ من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2021.