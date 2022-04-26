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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"ربما كنت تحلم".. عرض مسرحي بثقافة دمياط

صدى البلد

 تشارك نوادي مسرح ثقافة دمياط هذا العام بعمل مسرحي بعنوان "ربما كنت تحلم" ضمن الشريحة الممتازة مع فرقة كفر سعد المسرحية، العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة لمدة ٧ أيام بقصر ثقافة كفر سعد التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

رواية "ربما كنت تحلم" مقتبسة من نص الحياة حلم للمؤلف بيدروك دي لا باركا، ترجمة صلاح فضل، دراماتورج وإخراج محمد منسي، ديكور وملابس محمد غانم، تنفيذ ملابس حسام عبد الحميد، كيروجراف إهداء كريم خليل، موسيقى نبيل جرجس، توزيع موسيقي عبد الله رجال، أشعار أيمن حافظ، إضاءة ثروت الجمال، صوت عادل جاويش، مساعد مخرج محمد سعد، مخرج منفذ محمد والى، تنفيذ موسيقى عدنان علاء الدين.


العرض من القصص الرمزية الفلسفية، تتعلق بالوضع الإنساني وسر الحياة، وهى بذلك تحقق "المثال الأسمى لدراما العصر الذهبي الإسبانية"، تدور أحداثها حول البطل سيغيسموندو الخيالي أمير بولندا، الذي سجنه والده الملك باسيليو في برج، بعد نبوءة رهيبة تتحدث عن الأمير الذى سيجلب كارثة للبلاد وموت الملك، ولكن حرر باسيليو سيغيسموندو لفترة وجيزة، وبعدها بدأ الأمير بحالة من الهياج، فتم سجنه مرة أخرى وأقنعه بأن هذا كله ما هو إلا حلم.

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فعاليات رمضانية وورش فنية بقصور ثقافة الدقهلية

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بالندوات الدينية والفنية.. ثقافة أسوان تحيي الليالى الرمضانية بقرى مبادرة حياة كريمة


العمل بطولة أحمد أبو زيد، عمرو الزغبى، محمد البديوى، محمد حشيش، نوران عواد، مصطفى المصرى، محمد العدوى، محمد بنورة، أسماء البلتاجي، محمد سعد، محمد النقيب، عبد الرحمن آدم، يارا السقا، أسامة جمعة، يوسف الحلو، أحمد عبيد، مؤمن النمر.

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قصور الثقافة مبادرة حياة كريمة الهيئة العامة لقصور الثقافة ثقافة الدقهلية العصر الذهبي الفنان هشام عطوة الليالى الرمضانية

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