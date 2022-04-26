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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 40 جوال دقيق مدعما قبل بيعها بالسوق السوداء في مطروح

ضبط دقيق مدعم قبل
ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في مطروح

تمكنت حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والأنشطة التموينية، برئاسة حسن كمال الشيباني، مدير التموين بمطروح، بالتنسيق مع قسم مباحث التموين، من ضبط عدد من المخالفات بمدن الحمام و الضبعة ومدينة مرسى مطروح.

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وتمكنت الحملة، من ضبط سيارة محملة بـ 40 شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية، وقام أحد المتعهدين بنقل الدقيق  بمدينة الضبعة وتجميعه من المخابز بغرض بيعه بالسوق السوداء والتربح بطرق غير مشروعة.
كما تم ضبط أحد المخابز البلدية بمدينة مرسى مطروح قام بعمل اختراق لنظام صرف الخبز وعمل مبيعات وهمية لـ 5945 رغيفا، وبيع الخبز المدعم بأكثر من سعره الرسمي .
كما  تم ضبط 23 مخالفة تموينية خاصة بالمخابز البلدية (توقف عن الإنتاج و مواصفات و عدم نظافة أدوات إنتاج الخبز و عدم إعلان عن مواعيد التشغيل).
وتم المرور على  محطات خدمة وتموين السيارات حيث تم التأكد من وجود ارصدة من المواد البترولية و تم تحرير محضر لأحد المحطات  بمدينة الضبعة  لعدم توافر مادة السولار، تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة  للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.
وأكد الشبانى على استمرار الحملات التموينية تنفيذا  لتوجيهات  الدكتور على المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية و اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة و المرور الدوري على الأسواق و متابعة عمل جميع الأنشطة التموينية و متابعة ما يتم عرضه للمواطنين من سلع و ضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيالها قانونا.

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