وصول الرئيس السيسي حفل إفطار الأسرة المصرية.. فيديو وصور

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد إفطار الأسرة المصرية.

وبدأ حفل إفطار الأسرة المصرية، بوصول المدعوين والمشاركين في حفل إفطار الأسرة المصرية إلى مقر إقامة حفل الإفطار .

ويقام حفل إفطار الأسرة المصرية السنوي بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكافة أطياف المجتمع.

وشارك في حفل الإفطار حمدين صباحي وخالد داوود ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وعصام شيحة، وقيادات

ومن المقرر أن يشهد حفل أفطار الأسرة المصرية الإعلان عن عدد من القرارات والمبادرات من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد افطار الاسرة المصرية

وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد افطار الاسرة المصرية

وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد افطار الاسرة المصرية

وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد افطار الاسرة المصرية