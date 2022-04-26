الدهراوي: منتخب الكاراتيه قادر على التتويج بالدوري العالمي للناشئين بقبرص

أعرب محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه عن ثقته في قدرات وإمكانيات لاعبي المنتخب الوطني في انتزاع العديد من الميداليات بالدوري العالمي للناشئين والناشئات والشباب الذي سيقام في قبرص خلال الفترة من ٢٥ أبريل إلى ٢ مايو.

وأكد الدهراوي أن الاتحاد حرص طوال الفترة الماضية على تذليل كافة العقبات أمام الجهاز الفني للمنتخب واللاعبين ، ومن ثم فإن الجميع داخل جدران الاتحاد على ثقة في انتزاع العديد من الميداليات المتنوعة.

وأضاف أنه حرص قبل سفر اللاعبين بحثهم على القتال من أجل الفوز في منافسات الدورى العالمي بقبرص لاعتلاء منصات التتويج ورفع اسممصر عاليا في المحافل الدولية.

وفور الوصول إلى قبرص قام الدكتور محمد سعد عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة بحث اللاعبين على التنافس بقوة والتحلي بروحالمقاتل المصري.

وأكد لهم أنه تم توفير الدعم الكامل المادي والمعنوي من قبل الاتحاد المصري ومؤازرتهم لبذل قصارى جهدهم لتحقيق أفضل النتائج واقتناصميداليات الدورى العالمي والتمثيل المشرف للكاراتيه المصري.