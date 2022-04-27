اقتصاد الإمارات|جمارك أبوظبي تحتفي بـ " اليوم العالمي للملكية الفكرية"

نظمت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عدة فعاليات احتفاء بـ " أسبوع الملكية الفكرية " تحت شعار " الملكية الفكرية و الشباب.. الابتكار من أجل مستقبل أفضل"، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يصادف 26 أبريل من كل عام.

و بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” يأتي تنظيم جمارك أبوظبي أسبوع الملكية الفكرية خلال الفترة من 18 إلى 27 أبريل الجاري حرصا منها على تحفيز و تمكين الابتكار وحماية حقوق المبدعين في شتى المجالات، إذ نظمت 4 ورش افتراضية لموظفي الإدارة بالتعاون مع 10 من أصحاب العلامات التجارية، بهدف التميز بين البضائع الأصلية والمقلدة وإدراك مخاطر استخدام هذه المنتجات على الفرد والمجتمع كافة.

فيما نظمت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ورشة تدريبية افتراضية بعنوان "حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك" إلى جانب عقدها جلسة افتراضية للمبتكرين من موظفي الجمارك بغرض عرض تجربتهم وأفكارهم الابتكارية والابداعية ودور الإدارة في احتضان أفكارهم وتطبيقها عمليا إضافة إلى إطلاق إدارة السياسات و الحوكمة مسابقة ثقافية استهدفت الموظفين لتنمية معلوماتهم ومهاراتهم في مجال الملكية الفكرية.