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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

نوكيا تطلق هاتف Nokia G21 في أول سوق عالمية.. سعر ومواصفات

نوكيا تطلق هاتف Nokia
نوكيا تطلق هاتف Nokia G21 في أول سوق عالمية

أعلنت شركة HMD المالكة للعلامة التجارية نوكيا إطلاق هاتف Nokia G21 رسميا في أول سوق عالمية في الهند، حيث كانت الشركة قد أعلنت عنه لأول مرة في شهر فبراير الماضي، ومن المقرر أن يتم طرح الهاتف في باقى الأسواق العالمية خلال أيام.   

  

وبحسب موقع Livemint  فإن هاتف نوكيا Nokia G21، يأتي بشاشة عالية الدقة بحواف نحيفة للغاية من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض+ FHD، تبلغ دقتها + 720 بكسل ، مع طبقة حماية منGorilla Glass Victus، ومعدل IP68 لمقاومة الماء والغبار، مع سطوع  nits400 ، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية.

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ويقدم هاتف نوكيا Nokia G21 كاميرا ثلاثية خلفية الرئيسية منها بدقة 50 ميجابيكسل، متصلة بعدسة فائقة السرعه بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابيكسل.

 

ويعمل هاتف نوكيا Nokia G21 بمعالج قوى من إنتاج شركة ميديا تيك من نوع Unisoc T606، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4  و 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 جيحابايت، قابلة للتوسعة من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.، مع نظام التشغيل Android 11.

 

ويحتوى هاتف نوكيا Nokia G21 على بطارية كبيرة بقوة 5050 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 18 واط ، يدعم الهاتف الذكي شبكات الجيل الخامس 5G، والاتصال اللاسلكي Wi-Fi، وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.1، وكذلك كلا من GPS و NFC، كما يحتوى على مقبس سماعة الرأس ومنفذ شحن من نوع USB-C.

 

ويبلغ سعر هاتف نوكيا Nokia G21 حوالى دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 3 آلاف و 200 جنيه مصرى، وذلك لأصغر نسخة.  
 

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