الطاقة الذرية: الأضرار في محطة تشيرنوبل واضحة ونعمل على تقييمها

أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أن الأضرار في محطة تشيرنوبل النووية واضحة، ويتم العمل على تقييمها، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع أوكرانيا على ترميمها جراء الاستهداف الروسي.

وزار جروسي، اليوم الثلاثاء، محطة تشيرنوبل النووية، على رأس وفد يضم بعثة من الخبراء بغرض تكثيف جهود منع وقوع حادث نووي في المحطة المتضررة جراء الغزو الروسي مع استمرار الأزمة الأوكرانية.

وكان يرتدي سترة زرقاء تابعة للوكالة الدولية ويقف تحت مظلة أثناء هطول الأمطار خارج المحطة.

وقال جروسي إن ارتفاع نسب مستويات الإشعاع في تشيرنوبل يشكل تهديدات "خطيرة للغاية"، لافتا إلى أن زيادته جاء بعد أن سيطر الجنود الروس على المحطة النووية في وقت مبكر من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف: "كانت هناك بعض اللحظات التي ارتفعت فيها المستويات بسبب حركة المعدات الثقيلة التي كانت القوات الروسية تجلبها إلى هنا وعندما غادرت.. نحن نتابع ذلك يوما بعد يوم."

وأوضح، أنه على الرغم من أن مستويات الإشعاع طبيعية، فإن الوضع لا يزال "غير مستقر"، مؤكدا أن الفرق النووية يجب أن "تبقى في حالة تأهب".

