عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لاقت دعما واسعا من مختلف القواعد الشعبية .. حزب الشعب الجمهوري يرحب بقرارات الرئيس

صدى البلد

ثمن حزب الشعب الجمهوري القرارات التي أعلن عنها  السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية وعلى رأسها تعزيز آفاق الحوار السياسي الوطني مع القوى الحزبية والسياسية وكذلك تعزيز التعاون الحكومي مع منظمات المجتمع المدني علي صعيد البرامج التنموية والتكافلية. 

وصرح المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري أن تلك القرارات قد لاقت علي الفور دعما واسعا من مختلف القواعد الشعبية لحزب الشعب الجمهوري ويلمس الحزب دعما مماثلا لها من الأحزاب السياسية الأخرى بمختلف توجهاتها وبرامجها وأضاف رئيس الحزب بأنه يرى أن تلك القرارات كفيلة لإعطاء دفعة إضافية قوية نحو تماسك الجبهة الداخلية المصرية وتعزز قوتها وصلابتها كما أنها سوف تغلق الطرق في وجه المحرضين والعابثين بأمن واستقرار مصر الذين يحاولون شق وحدة الصف المصري وبث روح الإحباط في شباب الأمة والذين يستغلون التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة أزمة دولية تواجه آثارها سائر دول العالم اجمع ذريعة لبث سمومهم في محاولات بائسة للتلاعب بعقول البسطاء وبث روح الاحباط وتضليل وعي النشئ الصغير في محاولات بائسة لخدمة أغراضهم السياسية الهدامة. 

وتعهد الحزب في بيانه ببذل كل الجهود والدعم الصادق نحو إنفاذ تلك القرارات حيث انها جاءت متسقة مع أهداف حزب الشعب الجمهوري.  . 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

السيسي للمصريين: إوعوا تفتكروا إني محسوب على حد

صعود صاروخي.. 35جنيها ارتفاعا في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-4-2022

سلامة الغذاء تمنح أندومي مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

إدراج الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لمدة 5 سنوات تبدأ من اليوم

إلغاء الفواتير الورقية أول يوليو.. تعرف على البديل وطريقة دفع خدمات المياه والكهرباء والغاز

بـ العناية المركزة | وفاة الطالبة ميسرة ضحية حادث الدهس في المحلة

ترشيحاتنا

السيسي: عدد الشهداء خلال المواجهات من 2013 حتى الآن 3277 شهيدا

مؤسس تويتر: إيلون ماسك الحل الفريد والاستثنائي لإنقاذ المنصة

تطور خطير.. روسيا: أوكرانيا قد تنقسم إلى عدة دول

عضو لجنة العفو الرئاسي عن المسجونين يعلن تفعيل عملها ويكشف تشكيلها الجديد

الأهلي يهزم هليوبوليس في أولى مباريات الدورة المجمعة بكأس سوبر اليد

ملحمة كروية مثيرة.. مانشستر سيتي يفوز على ريال مدريد 4-3 بدوري الأبطال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حارس ينقذ امرأة من أسفل عجلات قطار في الهند

مسلسل توبة الحلقة 25.. عمرو سعد يهدد شقيقه بتسجيلات عن تجارة المخدرات

زي المحلات.. أفضل طريقة لعمل عجينة الطعمية للسحور

شلل ووفاة.. الصحة تحذر من مخاطر تناول الرنجة والفسيخ خلال الصيام

فيديو

موعد صلاة عيد الفطر بجميع المحافظات .. تفاصيل

15 جنيها كحد أدنى .. تفاصيل زكاة الفطر وموعد إخراجها

مصير الفواتير الورقية.. طرق إلكترونية لدفع خدمات المياه والكهرباء والغاز

مربوحة تنفي امتلاكها لأي حسابات على السوشيال .. وعبدالرحمن أبو زهرة يخرج من المستشفى

المزيد

ساحة رأي

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ