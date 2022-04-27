آخر تطورات أزمة الأندومي.. سلامة الغذاء: مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق.. وشعبة المواد الغذائية تخلي مسئوليتها

هيئة سلامة الغذاء: سحب عينات الأندومي للتأكد من صحة المنتج وليس لاتهامه

شعبة المواد الغذائية تخلي مسئوليتها عن منتجات "أندومي"

سلامة الغذاء تمنح أندومي مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق

أحدث سحب هيئة سلامة الغذاء لعينات من منتج “اندومي” للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ضجة كبيرة خلال الفترة الماضية، نظرا لانتشار هذا المنتج بالأسواق المصرية، ورغبة المستهلكين بمعرفة نتائج تحليل العينات.

ويستعرض “صدى البلد” فيما يلي التفاصيل الكاملة…

أكد الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء أن الهيئة قامت بسحب عينات من سلعه أندومي من الأسواق بناء مام تداوله بصفحات التواصل الاجتماعى عن أنها تسبب أمراضا صحية على الأطفال باعتبارها من أكثر الفئات استخداما لها بسبب المواد الحافظة التى يحتوى عليها المنتج.

وأضاف منصور فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إن سحب عينات من أي منتج يتم بشكل دوري وليس له علاقة إذا كان المنتج صحيا أو غير ذلك.

ولفت إلى أن سحب العينات تكون للتأكد من صحة وسلامة المنتجات المتداول بالسوق المحلي.

وأشار إلى أنه فور ظهور نتائج العينة التى تم سحبها من عينة إندومي سوف يتم الإعلان عنها فورا.

شعبة المواد الغذائية تخلي مسؤولياتها

قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية، إن تجار المواد الغذائية يخلون مسؤولياتهم من وجود الاضرار التي أعلن عنها جهاز سلامة الغذاء الخاصة بالمكرونة سريعة التحضير "أندومي".

وأضاف المنوفي، أن الشعبة ستقاضي شركة أندومي في حالة تضرر أي تاجر من سحب كميات مكرونة إندومي الموجود لديه من الرقابة وعمل قضية له، مؤكدًا أن في حالة تضرر أي تاجر من هذه الإجراءات ستقاضي الشركة قانونيًا وستطالب بتعويض للتجار

وأوضح المنوفي، أن التاجر مستهلك في البداية قبل أن يكون تاجرًا، لذا يجيب على الشركة سحب منتجاتها من كافة الأسواق وإخلاء مسؤولية التجار، مشيرًا أن التاجر مجرد عارض ووسيط لبيع السلعة وليس المُنتج لها ولا يتدخل في المكونات أو عملية التصنيع.

وأشار الي إن الشركة سحب منتجاتها من الأسواق دون أن تعلن أسباب واضحة للقرار.

وقال المنوفي إن:" شركة اندومي بتلم الأندومي اللي عند العملاء عشان اكياس التوابل فيها مشكلة صحية والانواع اللي بينزلوها جديد مفيهاش شطة"، موضحًا أن الشركة جمعت المنتجات القديمة من محلات السوبر ماركت والتجزئة وعرض منتج جديد بدون شطة.

وأصدرت هيئة سلامة الغذاء، برئاسة الدكتور حسين منصور، بيان بأنها قامت بسحب عينات من منتجات أندومي للتحقيق في مدى مطابقتها لشروط سلامة الطعام والأغذية في مصر، ضمن حملات الهيئة في سياق دورها المخولة له للحفاظ على صحة المواطنين.

48 ساعة لسحب المنتج من الأسواق

تقوم الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالعديد من الأنشطة الرقابية على متداولي الاغذية والمنشآت الغذائية للتأكد من تحقيقهم لمتطلبات ومعايير سلامة الغذاء وتوفير الغذاء الآمن للمستهلك، تضمن هذه الأنشطة التأكد من وجود نظام فاعل في المنشآت الغذائية يمكنها من تتبع كافة المنتجات الغذائية التي تصنعها هذه المنشآت خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية وصولاً إلى المستهلك في منافذ البيع النهائية سواء من خلال الاحتفاظ بسجلات ورقية أو الكترونية لبيانات كافة منتجات المنشأة والعملاء الذين قامت المنشأة بتوريد منتجاتها إليهم.

وفي هذا الإطار وفي ضوء التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية فإن الهيئة تود إيضاح بعض الحقائق حول سحب منتج الإندومي من الأسواق:

تقوم الهيئة بسحب دوري لاختبارات معملية للمنتجات الغذائية المختلفة من خلال رصدها لسلامة تلك المنتجات المطروحة في الأسواق بما فيها منتجات الشركات التي اعتمدتها الهيئة كمنشآت مدرجة بالقائمة البيضاء.

قامت الهيئة بسحب عينات من الأسواق لتحليل المنتج والوقوف على مدي سلامته، وتبين بعد ورود نتائج التحاليل بصلاحية الشعرية سريعة التحضير للاستهلاك الأدمي وعدم صلاحية منتج الشطة ونكهتي الدجاج والخضار للاستهلاك الأدمي لوجود نسبة من الافلاتوكسينات ومتبقيات المبيدات بما يتعدى الحدود الأمنه المسموح بها للاستهلاك الأدمي.

قامت الهيئة على الفور بإخطار الشركة بضرورة:

سحب المنتج من سلسلة الإمداد الغذائي وعدم تداول أكياس الشطة والنكهات غير المطابقة ومنحها مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق.

إيقاف التعامل مع الشركة المنتجة للشطة حتى يتم القيام بالإجراءات التصحيحية التي تضمن خلو المنتج من الملوثات ومسببات الامراض.

عدم تداول نكهة الدجاج والخضار موضوع المخالفة كذلك.

إزالة الادعاء على عبوات منتجات الشركة الخاص بفوائد فيتامين ب واملاح معدنية من حديد وزنك وكالسيوم.

استجابت الشركة على الفور بسحب المنتج من الأسواق وقامت بسحب عدد 733340 كرتونة بنكهات مختلفة وما زالت الشركة مستمرة في سحب منتجاتها غير المطابقة لاشتراطات سلامة الغذاء حتى الآن وأيضا طرح الشعرية سريعة التحضير بدون أكياس الشطة مع إزالة الادعاء المذكور على الكراتين.

وتود الهيئة التأكيد على أن هذا الاجراء يتم بصفة شبه يومية في مختلف دول العالم المتقدمة عن منتجات غذائية تقوم المنشآت الغذائية باكتشاف وجود عيب أو ملوث في أحد منتجاتها الغذائية بالتنسيق مع السلطات الرقابية لإجراء السحب و/أو الاسترجاع للمنتج بصورة طوعية حرصاً على صحة المستهلك وسمعة المنشأة.

كما تشجع الهيئة الإبلاغ الطوعي من قبل الشركات حين رصدها لأي خطأ اثناء التدوال مؤكدة بان هذا الاجراء يثبت مدى حرص هذه الشركات على الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وتحملها للمسؤولية في حال وجود خطر او مخاطر فيما تقدمه من غذاء بما يؤكد على المصداقية امام الهيئة القومية لسلامة الغذاء وأمام المستهلكين.

وتؤكد الهيئة على أنها تتخذ قراراتها بالنسبة لتداول المنتجات الغذائية في ضوء التقييم العلمي الدقيق والنتائج المعملية في المعامل المختصة والمعتمدة ووفقاً لصحيح القانون.

وأخيراً تدعو المستهلك المصري والكافة بالتواصل مع الهيئة ومتابعة بيانتها وموقعها الرسمي على الشبكة الدولية الانترنت وعدم الانسياق وراء إشاعات قد تكون مغرضة او غير صحيحة بخصوص ما يعتريهم من شكٍّ أو رِيبة بشأن سلامة المنتجات الغذائية، بدلًا من التسرع بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما قد يُكدر الأمنَ والسلمَ العامين ولو بحسن نية، أو يدخل في دائرة التجريم ويستوجب المعاقبة.

