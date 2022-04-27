حزنت القلوب وبكت العيون .. سمية الخشاب ترثي والدتها بكلمات مؤثرة

رثت الفنانة سمية الخشاب والدتها التي رحلت عن عالمنا السبت الماضي برسالة مؤثرة وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتبت سمية: "حزنت القلوب بوفاة من نحب وبكت العيون لفراقهم ومازالت النفس تشتاق لهم ولكن لن ننسي الايمان بالقضاء والقدر وستظل ألسنتنا تهتف بالدعاء لهم، اللهم إنا نسالك في هذا الشهر الفضيل ان تجعل من فقدانهم فى اعلي منازل الجنان اللهم نور مرقدهم وعطر مشهدهم.



وكانت قد أكدت الفنانة سمية الخشاب في تصريح خاص لصدى البلد أن عزاء والدتها اقتصر فقط على إقامته بعد الدفن في المقابر.

وقالت: "العزاء كان على المقابر بعد دفن والدتي وأشكر كل من واساني في هذا المحنة ".

وفى مشهد جنائزي اقتصر على المقربين فقط، شيعت الفنانة سمية الخشاب جنازة والدتها التي توفيت السبت الماضي، وذلك بعد صلاة ظهر الأحد الماضي إلى مثواها الأخير بمقابر المنارة بوسط مدينة الإسكندرية.

وظهرت سمية الخشاب خلال تشييع الجثمان متشحة بالسواد حيث حجبت ملامحها بارتداء نظارة سوداء وشال أسود، وسط تجمع من أهلها والمقربين منها خلال مراسم التشييع.



وشهدت الجنازة حضور العشرات من أهلية الفقيدة والمقربين منها وبعض المواطنين في الإسكندرية في غياب تام للنجوم أو المشاهير من أصدقاء ابنه الفقيدة .