بعد رياح ترابية..الأرصاد: طقس ربيعي مع شعور بالدفء وبرودة في ساعات الليل|فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية؛ إن الكتل الهوائية المحملة باﻷتربة القادمة من شبه الجزيرة العربية تأثرت بها مصر، وأدت إلى رياح ترابية ؛ لكننا الآن نشهد استقرارًا في الأحوال الجوية.

وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية على الفضائية المصرية؛ أن الطقس خلال فترات النهار سيكون ربيعياً مستقراً على كافة أنحاء الجمهورية ؛ لكن سيظل الشعور بالدفء في محافظات الوجه القبلي والقاهرة.

الأرصاد الجوية

أوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية؛ أنه خلال فترات الليل نشهد انخفاضًا في درجات الحرارة ويكون بفرق ملحوظ لأنه يزيد على 10 درجات مئوية من ساعات الليل وساعات النهار وتكون الأجواء مائلة للبرودة في بداية ساعات الصباح .