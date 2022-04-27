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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديد للأمن العالمي.. البنتاجون يرد على عرض كوريا الشمالية «صواريخ عابرة للقارات»

البنتاجون يرد على
البنتاجون يرد على عرض كوريا الشمالية صواريخ عابرة للقارات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية تمثل تهديدا للأمن العالمي، وذلك بعدما تعهد الزعيم كيم جونج أون بتسريع وتيرة تطوير الترسانة النووية لبلاده، خلال عرض عسكري تضمن عرض صواريخ باليستية عابرة للقارات وأسلحة أخرى.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن العرض جرى الاثنين، خلال الاحتفالات بالذكرى السنوية لتأسيس القوات المسلحة لكوريا الشمالية.

ويأتي في الوقت الذي تكثف كوريا الشمالية اختبارات الأسلحة واستعراض القوة العسكرية، وسط تعثر محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة، وقرب تولي إدارة محافظة السلطة في كوريا الجنوبية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون الليفتنانت كولونيل مارتي مينرز، في بيان "سنركز على خفض التهديد للولايات المتحدة ولحلفائنا إضافة إلى تحسين حياة شعبي كوريا الشمالية والجنوبية".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في إفادة صحفية، إن تعليقات كيم في العرض العسكري تعزز "تقييمنا بأن كوريا الشمالية تمثل تهديدا للأمن والسلام الدوليين ولمنظومة منع الانتشار النووي العالمية".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، عن كيم قوله "سنواصل اتخاذ الإجراءات لمواصلة تطوير القوات النووية لدولتنا بأسرع ما يمكن"، مضيفا أن القوات النووية لكوريا الشمالية يجب أن تكون مستعدة للانتشار في أي وقت.

وأكد أن المهمة الأساسية للقوة النووية لكوريا الشمالية هي الردع لمنع الحرب، لكن هذا قد لا يكون الاستخدام الوحيد إذا فرضت دول أخرى ظروفا غير مرغوب فيها.

وتابع كيم "إذا حاولت أي قوة التعدي على المصالح الأساسية لدولتنا، سيتعين على قواتنا النووية أن تنجز بشكل حاسم مهمتها الثانية غير المتوقعة".

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