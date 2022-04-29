فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

حسم مصدر بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الجدل الدائر حول إعادة مباراة الجزائر والكاميرون التي تأهل منتخب الكاميرون من خلالها إلى كأس العالم قطر 2022 .

إعادة مباراة الجزائر والكاميرون

وأكد المصدر لـ"صدى البلد" أن لجنة الانضباط بالفيفا اجتمعت لمناقشة الشكوى المقدمة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشأن الأخطاء التحكيمية التي تضمنتها مباراة الجزائر والكاميرون الحاسمة التي أقيمت في 29 مارس الماضي، ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022 .

وقال المصدر لـ “صدى البلد” إن لجنة الانضباط ناقشت طلب إعادة مباراة الجزائر والكاميرون، كما قررت وقف حكم المباراة بكاري جاساما.

وللمزيد حول حديث مصدر بالفيفا بشأن حسم إعادة مباراة الجزائر والكاميرون وتأهل منتخب الجزائر إلى كأس العالم قطر 2022 شاهد الفيديوجراف التالي: