عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

إعادة مباراة الجزائر
إعادة مباراة الجزائر والكاميرون

حسم مصدر بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الجدل الدائر حول إعادة مباراة الجزائر والكاميرون التي تأهل منتخب الكاميرون من خلالها إلى كأس العالم قطر 2022 .

إعادة مباراة الجزائر والكاميرون

وأكد المصدر لـ"صدى البلد" أن لجنة الانضباط بالفيفا اجتمعت لمناقشة الشكوى المقدمة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشأن الأخطاء التحكيمية التي تضمنتها مباراة الجزائر والكاميرون الحاسمة التي أقيمت في 29 مارس الماضي، ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022 . 

وقال المصدر لـ “صدى البلد” إن لجنة الانضباط ناقشت طلب إعادة مباراة الجزائر والكاميرون، كما قررت وقف حكم المباراة بكاري جاساما. 

وللمزيد حول حديث مصدر بالفيفا بشأن حسم إعادة مباراة الجزائر والكاميرون وتأهل منتخب الجزائر إلى كأس العالم قطر 2022 شاهد الفيديوجراف التالي:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمني ينفي وجود ضابط ضمن المفرج عنهم بالعفو الرئاسي

انفراد.. "فيفا" يعتمد نتيجة مباراة مصر والسنغال مع توقيع عقوبات مالية وانضباطية

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

كلوب متجاهلا محمد صلاح: علينا الفوز بأبطال أوروبا ليتوج ماني بالكرة الذهبية

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

هل صلاة 4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تكفر عن الصلوات الفائتة؟ الإفتاء تحسم الجدل

مساعد كيروش : انضمامي لـ أهلي موسيماني بشرط .. وإعادة مباراة مصر والسنغال صعب .. وهذه حقيقة الاعتداء على صلاح داخل الفندق |حوار

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

ترشيحاتنا

أعمال الجمعة الأخيرة من رمضان كاملة.. هدي نبوي لا تغفله

حسام عبدالمنعم : جيراني احتفلوا بهزيمتي في مباراة الستة الشهيرة

ما هي الجمعة اليتيمة؟.. هل صلاتها تكفر عنك الفوائت؟.. أسرار يغفلها الكثيرون

داعش يعلن مسئوليته عن هجوم أدى لمقتل 9 في أفغانستان

ارتباك مستقبل هالاند وبوجبا وإبراهيموفيتش.. تأثير شائعة وفاة رايولا على لاعبي العالم؟

وزير داخلية تونس: جاهزون للتصدي لأي عمل إرهابي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفضت تقاضي أجر وتكلفت 50جنيها..كواليس تسجيل شريفة فاضل أغنية لسة بدري يا شهر الصيام

ذكرى ميلاد شحاتة أبو كف..كيف تسبب ناجي العلي في اتهام نور الشريف بخيانة الوطن؟

ابن الأهلي الحاصل على جائزة الزمالك.. رحيل محسن نوح أبرز الإعلاميين الرياضيين

ضبط هواتف آيفون وعملات أثرية مهربة مع راكبين في مطار برج العرب.. صور

فيديو

بأسعار مناسبة.. التموين تطرح علب كحك وبسكوت العيد

قرار الفيفا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. فيديو جراف

حاولت إغراء بوريس جونسون داخل البرلمان.. سيقان أنجيلا راينر تثير أزمة في بريطانيا "فيديوجراف"

أقوى 7 مسلسلات في رمضان 2022 وأفضل ممثل |فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ