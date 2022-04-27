أعمال تخريب متعمدة.. انقطاع خدمة الاتترنت في عدد من المدن الفرنسية

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأربعاء، بحدوث تقطع في خدمة شبكة الإنترنت في عدد من المدن الفرنسية بسبب عمليات تخريب.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر قولها إنه تم الإبلاغ عن تباطؤ وانقطاع بخدمة الإنترنت، اليوم الأربعاء، في مدن فرنسية عدة، بعد تضرر شبكة الألياف البصرية بسبب أعمال التخريب.

وأكدت وزارة الاقتصاد للوكالة أنه "تم إبلاغها بمشكلة "قطع أنابيب" قد تكون ناجمة عن أعمال تخريب متعمدة".

وفي تغريدة لها، أوضحت الشركة المشغلة "فري" والمتضررة إلى حد كبير، أن "أفعالا مسيئة عدة" طالت البنية التحتية للألياف الضوئية خلال الليل وأصبحت الآن "محدودة".

