محافظ بني سويف يوجه بسرعة حل مشكلة نقص مياه الري بمركز ناصر

لضمان وصول مياه الري للأراضي الزراعية

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصلاح مغذى الشناوية بمركز ناصر، لحل مشكلة نقص مياه الري وعدم وصولها لنهايات فرع ترعة الشناوية "2".

وكلف وكيل وزارة الري ورئيس الوحدة المحلية بمتابعة تنفيذ الإجراءات والخطوات المطلوبة لضمان وصول المياه والتأكد "ميدانيا " من وصول المياه لنهائيات الترع في فترة المناوبة.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح بالمواطنين، والذي يعقده المحافظ بشكل مستمر للاستماع عن قرب لشكاوى ومطالب المواطنين ،والتوجيه بحلها في إطار المتاح من إمكانات ووفق القانون.

وحضر اللقاء وكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيون المعنيون حيث شارك في لقاء اليوم : المهندس نصر بركات البلاصى وكيل وزارة الموارد المائية والري، على يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

واستمع المحافظ لشكوى المواطنين فيما يتعلق بعطل المغذي الذي يتسبب في تأخر وصول مياه الري لأراضيهم ، مؤكدا لهم أنه تابع شكواهم "شخصيا "مع مسئولي الري لسرعة تنفيذ الحلول الممكنة بأسرع وقت والذي أسفر عن طرح الحلول اليوم وخطة والبرنامج الزمني للتنفيذ

من جانبه أكد وكيل الري، أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، سيتم خلال أسبوع أعمال إصلاح وصيانة لبعض المضخات وطلمبات الرفع بمغذي الري، وذلك كحل عاجل ومؤقت للمشكلة، لحين الانتهاء من الحل الجذري والنهائي، والذي يتضمن إحلال وتجديد المغذي بشكل كامل.

وأوضح أنه تمت ترسية العملية على الهيئة العربية للتصنيع والتي ستقوم بإعداد التصميمات المطلوبة للمشروع ، تمهيداً لطرح الأعمال للبدء في تنفيذها والتي من المقرر أن تستغرق من 6 إلى 12 شهراً