شاهد|إقلاع مركبة تابعة لشركة «سبايس إكس» حاملة طاقماً جديداً إلى محطة الفضاء

عرضت قناة "euronews (عــربي)" فيديو يوضح لحظة إقلاع مركبة جديدة تابعة لشركة "سبايس إكس" حاملة بعثة من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إلى محطة الفضاء الدولية، بعدما كانت مركبة أخرى تابعة لشركة إيلون ماسك تضم رجال أعمال حطت بحراً قبالة شواطئ فلوريدا.

وأوضح الفيديو أن البعثة التي أطلقت عليها تسمية "كرو-4" أقلعت من مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا، وتضم الأمريكيين كجيل ليندغرن وبوب هاينز وجيسيكا واتكينز، بالإضافة إلى الإيطالية سامانتا كريستوفوريتي، من وكالة الفضاء الأوروبية.

وأشار إلى أن وقائع عملية الإطلاق مباشرة نقلت على الهواء عبر موقع ناسا الإلكتروني.

وجاء هذا الإقلاع بعد أقل من 40 ساعة من عودة طاقم آخر، ما يشكل تسارعاً لوتيرة الرحلات في إطار تولّي "سبايس إكس" دور الناقل لبعثات ناسا إلى محطة الفضاء الدولية.