تركيب كاميرات مراقبة بعدد من محاور القاهرة لضبط المخالفات المرورية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بمقطع فيديو زعم خلاله صاحب الحساب المشار إليه سير ثلاثة سيارات عكس الإتجاه بأحد المحاور بالقاهرة ، مما يعرض حياة المواطنين للخطر مُلتمساً تركيب كاميرات مُراقبة بالمكان.

بالفحص تبين أنه بتاريخ (12) أبريل الجارى تم تركيب كاميرا مرورية عالية التقنية بالمحور المشار إليه كما قامت الأجهزة الأمنية بالعديد من الحملات المرورية خلال الآونة الأخيرة بالمنطقة المشار إليها وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة أبرزها (حجز عدد (5) حالات السير عكس الإتجاه - سحب عدد (11525) رخصة متنوعة - تكبيل عدد (329050) سيارة للإنتظار الخاطئ - تحرير عدد (329770) مخالفة مرورية متنوعة - حجز عدد (90) سيارة ، مركبة "توك توك" مخالفة - ضبط عدد (695998) مخالفة تجاوز سرعة).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى إستمرار الحملات لمواجهة أية مخالفات مرورية متوقعة.