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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يجتمع برؤساء أقسام الكلى والصيانة ومشرفي الوحدات

الاجتماع
الاجتماع

عقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اجتماعا اليوم الأربعاء برؤساء أقسام الكلي ومشرفات وحدات الكلي ورؤساء اقسام الصيانة بحضور الدكتور أحمد البيلي نائب مدير الطب العلاجي ومسئول الكلى بالمديرية.

و تناول الاجتماع التأكيد علي استعدادات وحدات الكلي خلال أيام عيد الفطر المبارك والتأكيد علي رفع مستوي الخدمة المقدمة للمرضي و توافر كافة المستلزمات اللازمة وسرعة اتخاذ اجراءات الصيانة اللازمة سواء لمحطات معالجة المياة او ماكينات الغسيل الكلوي .

 ومن جانبه أشار وكيل الوزارة إلى أن قطاع الكلى بالدقهلية يتم تحديثه ورفع كفاءته بشكل مستمر مضيفا أن الفرق الطبية بصحة الدقهلية ترفع شعار عيدنا هو راحة المريض وخدمته. 

كما قدم مكين الشكر لكافة الحضور مؤكدا على دعمه ودعم قيادات المديرية لهم لرفع مستوى الخدمات الطبية والعلاجية بوحدات ومراكز الكلى بالدقهلية.

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الدقهلية صحة الدقهلية محطات معالجة المياه الفرق الطبية الخدمات الطبية

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