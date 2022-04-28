أخبار التعليم| أيتن عامر: الناس شجعتني أغني وحبوا صوتي.. بسبب سرطان الرئة.. قصة وفاة سناء جميل وتأخر دفنها 3 أيام

نشر قسم الفن في موقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة، نستعرض أبرزها في السطور التالية..

أكرم حسني من كواليس مكتوب عليا: عند ماما مزجات

شارك الفنان أكرم حسني صورة من كواليس تصوير الحلقة 26 لملسلسل “مكتوب عليا” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ندي موسي تشارك متابعيها كواليس "المشوار".. شاهد

نشرت الفنانة ندي موسي عدة صور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

خاص| أيتن عامر: الناس شجعتني أغني وحبوا صوتي

أكدت الفنانة آيتن عامر، إنها لاقت ردود فعل إيجابية جداً بعد طرحها عدد من الأغاني الخاصة بها.

وقالت آيتن عامر، في تصريح لـ “صدى البلد”، “ردود الأفعال على الأغاني كانت عظيمة، الناس أحبت صوتي وشجعوني على تقديم عدد آخر من الأغاني والاستمرار في الغناء”.



الاختيار 3 الحلقة 26.. خيرت الشاطر: هندافع عن الشرعية بمقاتلين متمرسين

شهدت الحلقة 26 من مسلسل الاختيار 3، لقاء عاصفًا بين خيرت الشاطر والفريق عبد الفتاح السيسي قبل أيام من ٣٠ يونيو في مقر المخابرات.

"أم جهاد".. إلهام شاهين تشارك متابعيها مشاهد من "بطلوع الروح"

نشرت الفنانة إلهام شاهين عدة صور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

الجمهور يشيد بحلقة الكبير أوي.. ومغردون: ستو أنا في المزاريطة تجنن

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج "الكبير أوي" بعد عرض الحلقة 26 والتي نالت اعجاب متابعيه، وأصبح الهاشتاج ضمن الأكثر تداولا.

بسبب سرطان الرئة.. قصة وفاة سناء جميل وتأخر دفنها 3 أيام

يحل اليوم الأربعاء 27 أبريل، ذكرى ميلاد الفنانة سناء جميل، التي ولدت بمركز ملوي بمحافظة المنيا بمثل هذا اليوم عام 1930، ووافتها المنية في 22 ديسمبر عام 2002، عن عمر يناهز 72 عامًا.