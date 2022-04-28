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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف نفوز بليلة القدر.. وهذا الدعاء المأثور فيها

ليلة القدر
ليلة القدر

كيف نفوز بليلة القدر؟ وما الدعاء المأثور فيها.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت دار الإفتاء، في إجابتها ، إن حكمة الله اقتصت أن يُخفي ليلة القدر في رمضان ليجتهد الصائم في طلبها وخاصة في العشر الأواخر منه ويوقظ أهله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ أملًا في أن توافقه ليلة القدر التي قال الله تعالى فيها: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ • تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ • سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 3-5]، فتكون حظه من الدنيا وينال رضاء الله في دنياه وفي آخرته؛ لذلك أخفى الله ليلة القدر في أيام شهر رمضان؛ حثًّا للصائمين على مضاعفة العمل في رمضان، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في طلبها في العشر الأواخر من رمضان.

أفضل دعاء فى ليلة القدر.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني

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وأضاف: وقد اختلف الفقهاء في تعيينها، ونظرًا للخلاف القائم بين العلماء ينبغي للمسلم ألا يتوانى في طلبها في الوتر من العشر الأواخر، وقد ورد في فضل إحيائها أحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».


وتابع: أما بالنسبة للدعاء المأثور إذا أكرم الله المسلم بهذه الليلة فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم.


دعاء ليلة القدر 
وحول دعاء ليلة القدر.. علَّم سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة -رضي الله عنها- دعاءً تُكثر تكراره في ليلة القدرِ في حديثٍ روته السيدة عائشة حيث قالت: يا رسولَ اللَّهِ، أرأيتَ إن وافقتُ ليلةَ القدرِ ما أدعو؟ قالَ: تقولينَ: اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي.

-اللهمَّ اقسمْ لنا من خشيتِك ما يحولُ بيننا وبين معاصيكَ، ومن طاعتِك ما تبلغُنا به جنتَك، ومن اليقينِ ما يهونُ علينا مصيباتِ الدنيا، ومتعنَا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منا، واجعلْ ثأرنا على منْ ظلمَنا، وانصرْنا على منْ عادانا، ولا تجعلْ مصيبَتنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا تسلطْ علينا منْ لا يرحمُنا.

اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ، رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.

ويستحب ان نقول في ليلة القدر أسأل الله الذي لن تطيب الدنيا إلّا بذكره، ولن تطيب الآخرة إلّا بعفوه، ولن تطيب الجنَة إلّا برؤيته.

اللّهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم.

اللّهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم.

أسأل الله لكم في ليلة القدر حسنات تتكَاثر، وذنوبًا تتناثر، وهمومًا تتطاير، وأن يجعل بسمتكم سعادة، وصمتكم عبادة.

اللهم اختم لأحبتي رمضان، واكتب لهم في ليلة القدر العتق من النيران.


اللهم بلغنا ليلة القدر
اللهم بلغنا ليلة القدر هي ليلة عظيمة علينا الاستعداد لها جيدا واستغلال هذه الليلة من أولها لآخرها، نزل القرآن الكريم في ليلة القدر، فهي خير الليالي علينا ان نغتنم ليلة القدر فهي فرصة العام الواحد، وعلى كل تائب أن يتوب ويستغفر ربه ويبعد عن الذنوب والآثام، فرصة لكل من يريد أن يستجيب الله لدعائه أن يكثر من الدعاء في ليلة القدر.

اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفوا عنا.

اللّهم إنا نسألك حبّك، وحبّ من يحبّك، وحبّ العمل الذي يقرّبنا إلى حبّك، وأصلح ذات بيننا، وأَلِّف بين قلوبنا.
اللهم اني استفتحت يومي هذا،وليلتى هذه بأنوار الصلاه على سيدنا وحبيبنا محمد فافتح اللهم لي بها مغاليق القلوب والابواب.

اللهم صل علي سيدنا محمد صلاة توصلني إليه، وتجمعني عليه، وتقربني لحضرته، وتمتعني برؤيته، فأشاهده عٙيانًا وأراه يقظة ومنامًا، وتقع عينُ قلبي على عين ذاته، وأحظى بعطفه، وأفوز بمناجاته، واهدني بنورك نور اليقين، وأيدني بروح منك يا أرحم الراحمين، وأن أعمل صالحًا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. 

 

 

 

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