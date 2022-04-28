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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنس أسامة عن تجديد عقده مع الزمالك: لم أحسم موقفي حتى الآن

صدى البلد

 

 

 


تحدث أنس أسامة لاعب كرة سلة نادي الزمالك عن موقفه في الموسم القادم سواء بتجديد عقده مع الفريق أو الانتقال لفريق آخر.


وقال أنس أسامة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "كل ما يثار حول تجديد تعاقدي مع نادي الزمالك أو توقيعي لنادي الاتحاد أو غيره غير صحيح تمامًا، لم أحسم موقفي النهائي حتى الآن".


وتابع "بمجرد التوصل لاتفاق نهائي مع فريقي الجديد سأكون أنا أول من يعلن عن الصفقة عبر حساباتي على السوشيال ميديا".


وأضاف "سواء جددت للزمالك او انتقلت للاتحاد أو أي نادي آخر في الموسم القادم سأعلن بنفسي عن ذلك بمجرد اتمام الاتفاق".


واختتم أنس أسامة تصريحاته "أي تقارير أو تصريحات بشأن مستقبلي أو أنني حسمت موقفي في الموسم القادم قبل أن أعلن بنفسي فهو كلام غير صحيح".

نادي الاتحاد الزمالك صدى البلد الاتحاد الماتش الاعلامي هاني حتحوت

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