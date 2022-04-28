رغم قرارات حماية المستهلك.. أوفر برايس على جميع سيارات كيا سبورتاج في مصر

تعرض سوق السيارات المصري لموجة ارتفاع أسعار جنونية مؤخراً أو ما يعرف باسم الأوفر برايس وهو احد اشكال السوق السوداء الحديثة، حيث يفرض تجار السيارات قيمة إضافية بدون أي سبب منطقي على قيمة السيارة الرسمية قد يصل الة 100 الف جنيه، وذلك لاستغلال رغبة العملاء في اقتناء سيارة جديدة بدلاً من الانتظار لشهور طويلة في التوكيل.

رصد موقع “صدى البلد” عده أسعار غير رسمية لسيارة كيا سبورتاج موديل 2022 في السوق المصري، وشهدت السيارة فرض قيمة اوفر برايس غير رسمية تبدأ من 25 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه مصري، وقد اختلفت القيمة حسب موديل السيارة.

يذكر ان تجار السيارات قد استغلوا الأزمات المتلاحقة مثل ارتفاع قيمة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري واشتعال الحرب الروسية الأوكرانية، والتي كان لها دوراً كبيراً في تعطل خطوط انتاج بعض الشركات التي قامت بإغلاق مصانعها في روسيا وأوكرانيا بالإضافة لأزمة نقص الرقائق والشرائح الإلكترونية عالمياً.

تقدم العلامة التجارية الكورية الجنوبية كيا مجموعة مميزة ومتنوعة من الطرازات المختلفة داخل السوق المصري، وشهدت سيارات كيا موديل 2022 زيادة رسمية في الأسعار خلال الأيام الماضية داخل السوق المصري، واختلفت تلك الزيادات حسب نوع الطراز

سيارة كيا سبورتاج موديل 2022

جاءت سيارة سيارة كيا سبورتاج موديل 2022 بمحرك بسعة 1600 سي سي يولد قوة تصل الى 140 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل الى 161 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الى 180 كيلومتر/ساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 11.1 ثوان.

الأسعار الرسمية لسيارة كيا سبورتاج موديل 2022

اتوماتيك LX CAM 2022بسعر494,900 جنيه.

اتوماتيك TOPLINE+ 2021 بسعر CC529,900 جنيه.

اتوماتيك LX FO PLUS 2022 بسعر544,900 جنيه.

اتوماتيك HIGHLINE PLUS 2022 بسعر 584,900 جنيه.

اتوماتيك TOPLINE PLUS 2022 بسعر629,900 جنيه.

اتوماتيك / TOPLINE PLUS + BLACK EDITION 2022 بسعر 639,900 جنيه.