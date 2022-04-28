عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

روما يحل ضيفاً على ليستر سيتي في نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

روما
روما

يحل فريق روما الإيطالي، ضيفاً على نظيره ليستر سيتي الإنجليزي، اليوم، على ملعب كينج باور ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

 

وصعد فريق روما إلى دور نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعد تخطي فريق بوردو/ جليمت في دور ربع النهائي رالبطولة.

 

بينما صعد فريق ليستر سيتي إلى دور نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعد تخطي فريق ايندهوفن في دور ربع نهائي المسابقة.

 

موعد مباراة روما وليستر سيتي والقنوات الناقلة

وستنطلق صافرة المباراة ، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

 

وستذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر بي إن سبورت بريميوم 2.

 

التشكيل المتوقع لروما
 

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي بتشكيل مكون من:

 

حراسة المرمى: باتريسيو

خط الدفاع: ايبانيز ، كومبولا ، مانشيني

خط الوسط: زاليوسكي ، كريستانتي ، اوليفيرا ، كارسدروب

خط الهجوم: مخيتريان ، أبراهام ، بيليجريني.

روما ليستر سيتي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي نصف نهائي المؤتمر الاوروبي أخبار عالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين: حذف زجاجة زيت لتر ومكرونة نصف كيلو من مقرارات مايو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

من بينها مصر.. الإثنين أول أيام عيد الفطر في هذه الدول فلكيا

خبراء: سرطان الكبد ينتقل بالعلاقة الحميمية.. وتقليل الكحول يُنَجِّي من الإصابة به

هدايا السيسي للمصريين قبل عيد الفطر .. 13 قرارا رئاسيا لدعم الاقتصاد

دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان 2022 .. 16 كلمة تجعلك من الفائزين

زكاة الفطر 2022 .. مقدارها وخطأ يجعلها مرفوضة احذره

ترشيحاتنا

عيد العمال ..الرئيس السيسي ينتصر لجنود الإنتاج ويحقق حياة كريمة لهم

إنفوجراف.. شروط تطبيق قانون انتظار السيارات بالشوارع

16 شرطاً لـ تنظيم انتظار المركبات .. وخرائط للشوارع الرئيسية بالمحافظات

تكنو تتحدى سامسونج وهواوي بهاتف رائد ذي قدرات تصويرية فائقة.. مواصفات Phantom X

شعراوى: الانتهاء من كراسة شروط تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 30 أبريل 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع اقتراب العيد.. تعرف على أنواع الترمس وطريقة عمله

بعد تويتر.. إيلون ماسك يعلن شراء كوكاكولا وماكدونالدز

لبانة تقتل امرأة أثناء نومها.. والسبب مرعب

ريد كاربت في الصعيد.. لماذا احتل مهرجان المزاريطة الدولي التريند؟

فيديو

باركنسون.. تعرف على حقيقة مرض بوتين رئيس روسيا .. فيديو جراف

كل ما تريد معرفته عن فيلم العنكبوت.. وقائمة أفلام العيد.. فيديو جراف

شائعة وفاة رايولا.. كيف تؤثر على مستقبل بوجبا وإبراهيموفيتش.. فيديو جراف

سبب تسميتها بـ اليتيمة.. أسرار آخر جمعة في رمضان.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

اﻟﻤﺰﻳﺪ