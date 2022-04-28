روما يحل ضيفاً على ليستر سيتي في نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

يحل فريق روما الإيطالي، ضيفاً على نظيره ليستر سيتي الإنجليزي، اليوم، على ملعب كينج باور ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وصعد فريق روما إلى دور نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعد تخطي فريق بوردو/ جليمت في دور ربع النهائي رالبطولة.

بينما صعد فريق ليستر سيتي إلى دور نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعد تخطي فريق ايندهوفن في دور ربع نهائي المسابقة.

موعد مباراة روما وليستر سيتي والقنوات الناقلة

وستنطلق صافرة المباراة ، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وستذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر بي إن سبورت بريميوم 2.

التشكيل المتوقع لروما



ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: باتريسيو

خط الدفاع: ايبانيز ، كومبولا ، مانشيني

خط الوسط: زاليوسكي ، كريستانتي ، اوليفيرا ، كارسدروب

خط الهجوم: مخيتريان ، أبراهام ، بيليجريني.