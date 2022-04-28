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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجهيز 366 مسجدًا لأداء صلاة عيد الفطر بالوادي الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلن الدكتور محمود شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بالوادى الجديد، أن المديرية انتهت من تجهيز 366 مسجداً على مستوى مدن وقرى المحافظة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، مع الالتزام بتوجيهات وزارة الأوقاف بشأن فتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة، وإلا تتجاوز مدة الخطبة 10 دقائق مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد.

وأضاف شاهين فى تصريحات صحفيه، أن المديرية انتهت من كافة التجهيزات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك والتأكيد على تطبيق معايير اختيار المساجد وفقا لتوفير المساحات الكبيرة، والحرص على تعقيم هذه المساجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وحماية المصلين، والتشديد على ارتداء الكمامات، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة لكل مصلى حفاظا على سلامة المصلين ضمن الإجراءات الاحترازية مع الالتزام بموعد التكبيرات والصلاة والخطبة.

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