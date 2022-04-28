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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد تويتر.. إيلون ماسك يخطط لشراء أكبر شركة مشروبات غازية لإضافة الكوكايين

إيلون ماسك
إيلون ماسك

يستمر أغنى رجل في العالم في إثارة الجدل بأفكاره وخططه الشرائية، فقد غرد "إيلون ماسك" مؤخرًا أنه يرغب في شراء كوكاكولا لإعادة الكوكايين إلى المشروب.

جاء منشور ماسك بعد يومين من استحواذ الملياردير على “تويتر” بصفقة بقيمة 44 مليار دولار، وكتب ماسك: "لنجعل تويتر أقصى قدر من المتعة!".


 

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وكان ماسك قام بالتغريد بعد أقل من ساعة من إعلانه عن خططه لشركة المشروبات، في حين أن تعليقات ماسك حول كوكاكولا كانت على الأرجح خدعة، إلا أنها تحمل بعض الحقيقة التاريخية.

وفقًا للمعهد الوطني لتعاطي المخدرات، كان الكوكايين قانونيًا في عام 1885 عندما قام جون بيمبرتون، الصيدلاني من أتلانتا، بتخميرالشراب لأول مرة.

في ذلك الوقت، اشتملت وصفة بيمبرتون على خلاصة الكوكايين المأخوذة من أوراق الكوكا، ووصف المشروب بأنه "دواء براءة اختراع" و"منشط للدماغ ومشروب فكري".


 

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وذكرت مقالة “نيويورك تايمز” عام 1988 عن شركة كوكاكولا Coca-Cola أيضًا كيف تم تضمين الكوكايين في البداية في المشروب ولكن تم التخلص منه بحلول القرن العشرين.

لم يرد ممثلو شركة كوكاكولا على الفور على طلب للتعليق من موقع "إنسايدر".

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