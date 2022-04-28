الإحصاء: 69.2% نسبة العاملين بأجر دائم في مصر عام 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للعمل الذي يحتفل به في الأول من مايو من كل عام.

ويعود تاريخ عيد العمال لعام 1869، حيث شكل قطاع الملابس في ولاية فيلادلفيا الأمريكية ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم منظمة "فرسان العمل" كتنظيم نقابي يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل.

ووفقاً لتقديرات منظمة العمل فى مصر، فإن حجم القـوى العاملة فى العالم عـام 2020 بلغ حوالى 3,4 مليار نسمة .

ومن أهم مؤشرات بحث القوى العاملة فى مصر، فقد بلـغت نسبة المشتغلين بشكل دائم 69.2% خلال عــــام 2021 من إجمــالي المشتغلين (15 سنة فأكثر) مقابل 68.3% خلال عام 2020 وبنسبة زيادة حوالى 0.9%.

وبلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 65.6%، بينما بلغت 89.2% للإناث خلال عام 2021، وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 44.3% خلال عــــام 2021 من إجمــالي المشتغلـين (15 سنة فأكثر).

وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية بين الذكور 39.5%، بينما بلغت 71.7% للإناث خلال عام 2021، وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي 97.2%، بينما بلغت 36.3% فى القطاع الخاص (داخل المنشآت ) خلال عام 2021.

وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمين الصحي 39.1% من إجمــالي المشتغلين (15 سنة فأكثر) لعام 2021، وهى نفس النسبة لعام 2020، وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمين الصحي بين الذكور 33.7%، بينما بلغت 69.9% للإناث خلال عام 2021.

وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمين الصحي في القطاع الحكومي 97.0%، بينما بلغت 28.7% في القطاع الخاص داخل المنشآت خلال عام 2021.

وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر 42.8 ساعة، وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور 43.6 ساعة مقارنة بـ 38.2 ساعة للإناث.

وبلغ أعلى متوسـط لعـدد ساعـات العمـل الأسبوعية بين العاملين في تجارة الجملة والتجزئة بمتوسط 48.3 ساعة، ثم العاملين في أنشطة خدمات الغذاء والإقامة بمتوسط 47.4 ساعة، يليها العاملين في الصناعات التحويلية بمتوسط 46.2 ساعة، وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع العام والأعمال 43.4 ساعة، بينما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت) 46.9 ساعة.