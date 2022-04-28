ختام فعاليات عرض «اغتصاب» لفرقة قصر ثقافة غزل المحلة المسرحية

اختتمت فعاليات العرض المسرحي "اغتصاب" لفرقة قصر ثقافة غزل المحلة المسرحية، والمقام ضمن عروض المسرح التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة، بمحافظة الغربية، وبحضور المستشار الثقافي لدولة فلسطين المحتلة، ولجنة مشاهدة وتحكيم الأعمال، والمكونة من الناقد الفنان يسري حسان، والفنان شادي الدالي، ومحمد هاشم.

تدور أحداث العرض حول الصراع العربي الإسرائيلي، من خلال التباين في شخصيات الرواية، من المقاومة الفلسطينية ومن قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكيف يحاول الجانب الصهيوني اعتقال وتعذيب مجموعة من الفلسطينيين، اللذين يحاولون مقاومة الاحتلال، ولو عن طريق الحجارة.

العرض المسرحي "اغتصاب" من بطولة الفنانين: صفاء النجار، ابتسام رضا، هاني يسري، ويقوم بدور شخصيات المقاومة الفلسطينية: أحمد المزين، بسمله سامح، ساره محمد، لوجين علي، وقام بتصميم الديكور محمد غانم، وأشعار مجدي الحمزاوي، موسيقى وألحان حسام الشريف، واستعراضات خالد قنيده، وكتبها للمسرح سعد الله ونوس، والإخراج للمخرج عبد الرحمن سالم.