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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الغريبة الناعمة

صدى البلد

يعشق كثيرون الغريبة لكن تحاول العديد من ربات المنزل للحصول على طريقة عمل الغريبة الناعمة 

المقادير:
4 أكواب من الدقيق
كوب من السكر الناعم
2 كوب من السمن
مكسرات للتزيين
بياض بيضة
ملعقة صغيرة من الفانيليا
رشة من الملح

الطريقة:

١-يتم خفق السمن جيداً حتى يتغير لونها إلى الأبيض.
٢-يضاف السكر مع الاستمرار بالخفق حتى يمتزجا جيداً.
نضع الدقيق بالتدريج مع العجن حتى نحصل على عجينة هشة ومتماسكة.
٣-يضاف إليها بياض البيض، ويقلب مع العجين حتى نحصل على عجينة.
٤-يتم تشكيل العجينة إلى كرات صغيرة الحجم مع الضغط عليها من المنتصف،ويوضع بها القليل من الفستق المجروش
٥-يكرر هذا مع بقية العجينة حتى ننتهي من الكمية.
٦-ترص في الصينية وتوضع بالفرن المتوسط الحرارة على درجة 180 لمدة لا تقل عن ربع ساعة ودون أن يتغير لونها.
تترك حتى تبرد تمام وترص فى طبق التقديم.

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