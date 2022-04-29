يعشق كثيرون الغريبة لكن تحاول العديد من ربات المنزل للحصول على طريقة عمل الغريبة الناعمة
المقادير:
4 أكواب من الدقيق
كوب من السكر الناعم
2 كوب من السمن
مكسرات للتزيين
بياض بيضة
ملعقة صغيرة من الفانيليا
رشة من الملح
الطريقة:
١-يتم خفق السمن جيداً حتى يتغير لونها إلى الأبيض.
٢-يضاف السكر مع الاستمرار بالخفق حتى يمتزجا جيداً.
نضع الدقيق بالتدريج مع العجن حتى نحصل على عجينة هشة ومتماسكة.
٣-يضاف إليها بياض البيض، ويقلب مع العجين حتى نحصل على عجينة.
٤-يتم تشكيل العجينة إلى كرات صغيرة الحجم مع الضغط عليها من المنتصف،ويوضع بها القليل من الفستق المجروش
٥-يكرر هذا مع بقية العجينة حتى ننتهي من الكمية.
٦-ترص في الصينية وتوضع بالفرن المتوسط الحرارة على درجة 180 لمدة لا تقل عن ربع ساعة ودون أن يتغير لونها.
تترك حتى تبرد تمام وترص فى طبق التقديم.