يعشق كثيرون الغريبة لكن تحاول العديد من ربات المنزل للحصول على طريقة عمل الغريبة الناعمة

المقادير:

4 أكواب من الدقيق

كوب من السكر الناعم

2 كوب من السمن

مكسرات للتزيين

بياض بيضة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

رشة من الملح

الطريقة:

١-يتم خفق السمن جيداً حتى يتغير لونها إلى الأبيض.

٢-يضاف السكر مع الاستمرار بالخفق حتى يمتزجا جيداً.

نضع الدقيق بالتدريج مع العجن حتى نحصل على عجينة هشة ومتماسكة.

٣-يضاف إليها بياض البيض، ويقلب مع العجين حتى نحصل على عجينة.

٤-يتم تشكيل العجينة إلى كرات صغيرة الحجم مع الضغط عليها من المنتصف،ويوضع بها القليل من الفستق المجروش

٥-يكرر هذا مع بقية العجينة حتى ننتهي من الكمية.

٦-ترص في الصينية وتوضع بالفرن المتوسط الحرارة على درجة 180 لمدة لا تقل عن ربع ساعة ودون أن يتغير لونها.

تترك حتى تبرد تمام وترص فى طبق التقديم.