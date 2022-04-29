أخبار التكنولوجيا| هواوي تزيح الستار عن أغلى الهواتف القابلة للطي لعام 2022.. 3 إصدارات من أجهزة آيفون لن تحصل على دعم iOS 16

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تستعد شركة أوبو Oppo، لإطلاق سلسلة هواتف Reno القادمة، حيث من المتوقع أن تطلق عملاقة التقنية الصينية، تشكيلة هواتف Reno 8 إلى الهند في نهاية شهر يونيو المقبل.

أعلنت شركة Dell، أن الحاسب المحمول XPS 13 Plus ذو المظهر الجديد، الذي ظهر لأول مرة في المؤتمر العالمي للجوال CES 2022 ، أصبح الآن متاحا للشراء.

تستعد شركة آبل، لإطلاق الإصدار الجديد من نظامها التشغيلي iOS 16، مما يعني أن بعضا من إصدارات هواتف آيفون ستنضم إلى قائمة الهواتف القديمة من الشركة، حيث لن تحصل على الدعم القادم لنظام التشغيل.

هواوي تعلن رسميا عن Mate Xs 2.. أغلى الهواتف القابلة للطي لعام 2022

أزاحت شركة هواوي Huawei، الستار عن هاتفها الجديد القابل للطي Huawei Mate Xs 2، والذي يتوقع أن يصبح منافسا قويا لهواتف سامسونج القابلة للطي.

قامت عملاقة التكنولوجيا والشركة العالمية جوجل Google بزيادة طبقات الأمان للمستخدمين من أجل حمايتهم من مخاطر وتحديات القرن ال ٢١ وتحصينهم من قراصنة الإنترنت والحفاظ على خصوصياتهم.

أعلنت شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة رسميا عن إطلاق خدمة الإصلاح الذاتي لهواتف الآيفون iPhone والتي تسمح للعملاء للوصول إلى الأدوات و قطع الغيار اللازمة لإصلاح هواتفهم الذكية، بدون الحاجة للذهاب إلى متجر الدعم والصيانة الخاص بالشركة أو أية متاجر إصلاح أخرى معتمدة لتنافس بذلك الشركات عالمية في صناعة الهواتف الذكية مثل جوجل و سامسونج.

أطلقت جوجل Google أول إصدار تجريبي من من أندرويد Android 13 الذي يعد متاحًا للاختبار حاليًا، وتتميز هذه النسخة التجريبية بأنها سهلة وبسيطة في تنزيلها وبدء عمل الهاتف بها وستقوم جوجل بإعطاء تفاصيل أكثر عن نظام التشغيل أندرويد 13 في حدثها الضخم هذا العام I/O الذي سيتم عقده الشهر القادم.