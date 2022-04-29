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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رسميا.. آبل تطلق خدمة الإصلاح الذاتي لهواتف آيفون

صدى البلد

أعلنت شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة رسميا عن إطلاق خدمة الإصلاح الذاتي لهواتف الآيفون iPhone التي تسمح للعملاء للوصول إلى الأدوات و قطع الغيار اللازمة لإصلاح هواتفهم الذكية، بدون الحاجة للذهاب إلى متجر الدعم والصيانة الخاص بالشركة أو أية متاجر إصلاح أخرى معتمدة لتنافس بذلك الشركات عالمية في صناعة الهواتف الذكية مثل جوجل و سامسونج.

وبحسب ما نشر موقع digital trends، أوضحت آبل في بيان صحفي أن المتجر الجديد عبر الإنترنت يوفر أكثر من 200 قطعة إصلاح وقطع غيار للهاتف، ما يمكن العملاء الذين لديهم خبرة في إصلاح الأجهزة الإلكترونية من إكمال الإصلاحات بأنفسهم.

 

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آبل تطلق خدمة الإصلاح الذاتي لهواتف آيفون


وسوف يوفر هذا البرنامج قطع الغيار الخاصة بسلسلة هواتف آيفون 12 وآيفون 13 بالإضافة إلى الجيل الثالث من آيفون SE مثل الشاشة والبطارية  والكاميرا.

ووعدت آبل أن برنامج الإصلاح منها سيشمل قريبًا أيضًا أدوات إصلاح لأجهزة لابتوبات Mac والآيباد ، بالإضافة إلى أن الشركة قالت إنها ستحترم أهداف التنمية المستدامة ودائما مصدر فخر لها عندما تستخدم منتجات مُعاد تدويرها.

كما حذرت شركة آبل من أن برنامج الإصلاح الذاتي الخاص بها يستهدف الأفراد الذين لديهم المعرفة والخبرة لإصلاح الأجهزة الإلكترونية وأن الغالبية العظمى من العملاء سوف يتوجب عليهم الذهاب إلى مركز صيانة معتمد.

ولبدء عملية الإصلاح بالخدمة الذاتية ، يجب على العميل أولاً الرجوع إلى دليل الإصلاح الخاص بالمنتج الذي يرغب في إصلاحه من خلال زيارته لموقع دعم آبل من هنا، ثم يمكنهم زيارة متجر Apple Self Service Repair Store وطلب الأدوات اللازمة. 


و سوف تقوم آبل بفرض رسوم على العملاء تقدر بقيمة 49 دولارًا مقابل للوصول إلى أدوات الإصلاح، وتم إطلاق هذه الخدمة بالفعل في الولايات المتحدة وتعمل آبل حاليا بنشر الخدمة لباقي دول العالم المختلفة

آبل خدمة الإصلاح الذاتي إصلاح الأجهزة الإلكترونية هواتف آيفون خدمة الإصلاح الذاتي لآيفون Apple

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