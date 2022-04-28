آبل تستبدل سماعات AirPods Pro المعيبة مجانا لفترة محدودة

تعمل شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة حاليا على توفير سماعاتها AirPods Pro كبديل مجاني للمستخدمين الذين واجهتهم عيوب تقنية بالسماعة اللاسلكية، وتتيح مصنعة آيفون البرنامج لفترة محدودة والذي ستيم إزالته فيما بعد.

وبحسب ما ذكره موقع howtogeek التقني، أعلنت آبل أنه يوجد عدد محدود من سماعات AirPods Pro تعاني من مشاكل تقنية بالصوت ويشمل هذا الخلل أصوات طقطقة أو فرقعة داخل السماعة وأصوات ثابتة وتظهر هذه المشكلة في وجود بيئة صاخبة عند ممارسة الرياضة أو ربما أثناء التحدث في الهاتف.



آبل تستبدل سماعات AirPods Pro المعيبة مجانا



ويشار إلى أن مالكو أن سماعات آبل AirPods، واجهاتهم عدة مشاكل عند استخدام السماعة اللاسلكية، ويؤثر هذا الخلل فقط على سماعات AirPods Pro، ويؤثر الخلل على طرف واحد من السماعة فقط، لذا تستلزم الاستبدال، وفي كل الأحوال يتم تبديل السماعتين معا.

وبالإضافة إلى أنه توجد مشاكل في خاصية "إلغاء الضوضاء النشط" فتحدث فقدان للصوت كله، أو زيادة ضوضاء الخلفية.

وبدأ هذا البرنامج من تبديل المنتجات التالفة الذي تتبناه آبل عام 2021 والذي انتهي في شهر أكتوبر الماضي، ولكن جددت عملاقة لتقنية الأمريكية العرض للعام الثالث على التوالي، لينتهي تقريبا قبل أكتوبر 2022.



وبحسب التقارير لا تملك آبل طريقة واضحة لمعرفة إن كانت سماعات AirPods Pro قد تعرضت لعيب صناعة وخلل برمجي، أم أن المستخدم قد أساء استعمال السماعة ووقعت منه على الأرض أو قام بإهمالها بأي طريقة أخرى.

ولكن في الوقت ذاته يرجع القرار الأخير لاستبدال السماعات للشركة، فإذا تعرضت السماعة إلى خلل بسبب سوء الاستخدام فلن يشمل ذلك دعم آبل، حيث تتوفر خدمة الاستبدال من آبل لعيوب الصناعة فقك.

وستقوم آبل بفحص سماعات AirPods Pro لتحديد المشكلة وإذا تم العثور على أي مشاكل ، ستقوم بتقديم سماعات كاملة جديدة حتى إن كانت المشكلة في سماعة واحدة فقط من السماعتين، ولكنها لا تعطي آبل شاحن آخر مع السماعات المستبدلة.