أبل تتخذ إجراءات صارمة ضد عدد من مطوري التطبيقات والألعاب

قامت شركة آبل باتخاذ إجراءات صارمة ضد عدد من مطوري التطبيقات والألعاب تحذر فيها من أنها ستقوم بإزالة التطبيقات تلقائيا من المتجر خاصة إذا لم يتم تحديثها منذ فترة زمنية طويلة وستمنح المطورين 30 يومًا فقط للتحديث، وإذا لم يتم التحديث ستقوم آبل بشطب التطبيق نهائيا ومنعه من البيع وأضافت آبل أن أي تطبيقات تم تنزيلها مسبقًا ستظل موجودة على أجهزة المستخدمين.



وحسب ما نشر موقع theverge التقني أن عدد من صانعي ومطوري التطبيقات ، مثل روبرت كابوي ، مطور ألعاب Protopop ، عبروا عن مخاوفهم بشأن هذا التغيير المفاجئ، حيث قال على موقع تويتر إن شركة آبل تهدد بإزالة لعبته "موتيفوتو" لأنه لم يتم تحديثها منذ مارس.



وفي الوقت نفسه ، يقول مطوّر آخر، وهو مطور FlickType Apple Watch keyboard، إن آبل قامت بإزالة إصدار من تطبيقه المصمم خصيصًا لضعاف البصر لأنه لم يتم تحديثه منذ عامين، مما يوضح أنه يشترك العديد من المطورين الآخرين في نفس التجربة ، مشيرين إلى أنهم لم يتح لهم الوقت لتحديث تطبيقاتهم.



وجدير بالذكر أنه في عام 2016 ، قالت آبل إنها ستبدأ في إزالة التطبيقات التي لا يوجد عليها طلب من متجر التطبيقات كما حذرت المطورين من أنه لديهم فرصة 30 يومًا فقط لتحديث تطبيقهم قبل إزالته.

ويستند المنتقدون لهذه المفاجأة الجديدة من آبل أنه يجب إتاحة التطبيقات بغض النظر عن وقت إصدارها وعمرها الفعلي سواء كان قديمًا أو حديثًا، على سبيل المثال ألعاب الفيديو القديمة التي تظل قابلة للتشغيل. بالإضافة إلى أن السياسة التي ستتخذها آبل تعتبر صارمة لكنها غير ضرورية لتنفيذها على المطورين.