عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أبل تتخذ إجراءات صارمة ضد عدد من مطوري التطبيقات والألعاب

آبل توجه ضربة قاضية
آبل توجه ضربة قاضية لمطوري البرامج والألعاب

قامت شركة آبل باتخاذ إجراءات صارمة ضد عدد من مطوري التطبيقات والألعاب تحذر فيها من أنها ستقوم بإزالة التطبيقات تلقائيا من المتجر خاصة إذا لم يتم تحديثها منذ فترة زمنية طويلة وستمنح المطورين 30 يومًا فقط للتحديث، وإذا لم يتم التحديث ستقوم آبل بشطب التطبيق نهائيا ومنعه من البيع وأضافت آبل أن أي تطبيقات تم تنزيلها مسبقًا ستظل موجودة على أجهزة المستخدمين.


وحسب ما نشر موقع theverge التقني أن عدد من صانعي ومطوري التطبيقات ، مثل روبرت كابوي ، مطور ألعاب Protopop ، عبروا عن مخاوفهم بشأن هذا التغيير المفاجئ، حيث قال على موقع تويتر إن شركة آبل تهدد بإزالة لعبته "موتيفوتو" لأنه لم يتم تحديثها منذ مارس.

سامسونج تخطط للدخول في إنتاج معالجات Apple M2 بإبرام صفقة مع آبل

3 % فقط.. آبل تعاني من مبيعات هواتف mini وتعتزم التخلى عن إطلاقها


وفي الوقت نفسه ، يقول مطوّر آخر، وهو مطور  FlickType Apple Watch keyboard، إن آبل قامت بإزالة إصدار من تطبيقه المصمم خصيصًا لضعاف البصر لأنه لم يتم تحديثه منذ عامين، مما يوضح أنه يشترك العديد من المطورين الآخرين في نفس التجربة ، مشيرين إلى أنهم لم يتح لهم الوقت لتحديث تطبيقاتهم.


وجدير بالذكر أنه في عام 2016 ، قالت آبل إنها ستبدأ في إزالة التطبيقات التي لا يوجد عليها طلب من متجر التطبيقات كما حذرت المطورين من أنه لديهم فرصة 30 يومًا فقط لتحديث تطبيقهم قبل إزالته.

 

ويستند المنتقدون لهذه المفاجأة الجديدة من آبل أنه يجب إتاحة التطبيقات بغض النظر عن وقت إصدارها وعمرها الفعلي سواء كان قديمًا أو حديثًا، على سبيل المثال ألعاب الفيديو القديمة التي تظل قابلة للتشغيل. بالإضافة إلى أن السياسة التي ستتخذها آبل تعتبر صارمة لكنها غير ضرورية لتنفيذها على المطورين.

شركة ابل مطوري التطبيقات والألعاب إزالة التطبيقات متجر آبل متجر تطبيقات ابل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

هل ليلة القدر كانت أمس 2022 أم لدينا 3 ليالي؟.. اعرف كم علامة ظهرت

نجاة فريق عمل مسلسل للموت2 من فقدان الحياة خلال التصوير

ميدو يكشف عن مدرب بيراميدز القادم خلفاً لإيهاب جلال

عمرو أديب: شكلها سيء إن تبقى في لجان تفتيش بتدخل تفض الصلاة.. فيديو

رهان على 150 جنيها يتسبب بتغريم صاحبه «نصف مليون» ووفاة مواطن بالبحيرة

لم يحضر أحد.. لماذا غاب الفنانون عن جنازة والدة سمية الخشاب ؟

سعر الذهب اليوم 24-4-2022

ترشيحاتنا

ممثل شهير يكشف عن قارب بكرسي متحرك من أجل ذوي القدرات|شاهد

ميدو يكشف سبب غضب الثعلب: حازم يفكر في الاستقالة من الجبلاية

أبل تتخذ إجراءات صارمة ضد عدد من مطوري التطبيقات والألعاب

ميدو: تصريحات إيهاب جلال سبب خروج بيراميدز من الكونفيدرالية

بعد اتهامه بالعنف.. ماركة ماكياج تفضح آمبر هيرد أمام جوني ديب

بسبب أحلام سعيدة.. وصلة ضحك بين شيرين عبد الوهاب وشيماء سيف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلاف وجهات النظر مع شاهين.. كيف تسببت نزوة في طلاق علي بدرخان والسندريلا؟

أحاسيس صعبة.. ماذا قال بدر بانون عقب فوز الأهلي على الرجاء المغربي؟

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر

أول ظهور بعد الزواج.. دنيا عبد العزيز فى ضيافة «صدى البلد».. صور

فيديو

تؤدي إلى الوفاة.. احترس من تناول الفسيخ والرنجة على مائدة الإفطار

مطلعش ظابط ..تفاصيل واقعة ضرب أحمد نقششة من الشارع إلى النيابة "فيديوجراف"

علاقة غير شرعية.. قصة طالبة طب تخلصت من زميلها في مصر الجديدة

أنا اللي اكتشفته.. ماذا قالت نادية الجندي عن ياسر جلال ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ